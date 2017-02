"Bit će to teški pregovori o modalititetima izlaska i arhitekturi budućih odnosa koji će trajati godinama. Britanci trebaju znati i oni već znaju da to neće biti po sniženoj cijeni ili besplatno. Britanci će morati poštovati obveze koje su preuzeli. Račun će biti, malo vulgarno rečeno, papren", izjavio je Jean-Claude Juncker pred zastupnicima oba doma belgijskog parlamenta te belgijskim zastupnicima u Europskom parlamentu.

Iako zasad nema službene procjene i Komisija ne želi spomenuti nijednu konkretnu brojku, u Bruxellesu se spominje da bi račun koji bi mogao biti ispostavljen Velikoj Britaniji mogao dosegnuti oko 60 milijardi eura, što odgovara obvezama koje je London preuzeo prema proračunu EU-a.

Ne treba biti naivan

"Trebamo riješiti ovu stvar, ne s negativnim osjećajima u srcu, nego znajući da kontinent puno duguje Velikoj Britaniji. Bez Churcilla ne bismo bili ovdje i to se ne smije zaboraviti. Ali, ne treba biti ni naivan", rekao je Juncker.

Ponovio je da onaj tko hoće uživati prednosti jedinstvenog europskog tržišta mora poštovati četiri temeljne slobode na kojima to tržište počiva, uključujući i slobodu kretanja radnika.

Masovni dolazak radnika iz istočnih članica EU-a smatra se jednim od glavnih razloga što su se Britanci na referendumu odlučili za napuštanje Unije.

Juncker je još jednom ponovio da je tužan zbog odlaska Velike Britanije te da njezin odlazak predstavlja krizu koja se tiče svih u EU-u.

Amerika želi razvodniti EU

Juncker je u razgovoru sa skupinom hrvatskih i slovenskih novinara na pitanje namjerava li skoro posjetiti Hrvatsku, rekao da namjerava, ali da njegovi ljudi žele da ostane u Bruxellesu.

"Namjeravam ići, ali moji me ljude blokiraju jer žele da budem u Bruxellesu. Namjeravam posjetiti zemlje zapadnog Balkana, uključujući Hrvatsku, koja je zemlja članica", rekao je Juncker.

"Jučer sam objašnjavao američkom potpredsjedniku Mikeu Penceu da je loša vijest za zapadni Balkan to što neki u novoj američkoj adminstraciji ostavljaju dojam da žele razvodniti EU. To je loša vijest za zapadni Balkan jer mislim da te zemlje, osim Hrvatske koja je članica, očekuju europsku perspektivu. Ne mogu se pridružiti prije 2019. godine, ali će se pridružiti kasnije. Međutim, ako netko u Washingtonu govori da je EU ništa, da i druge zemlje trebaju slijediti Brexit, to je loš vijest za naše prijetelje na zapadnom Balkanu, kojemu je, iz očiglednog razloga potrebna europska perspetkiva i u to vjerujem", rekao je Juncker.

Juncker početkom ožujka odlazi u posjet u Sloveniji, ali je istaknuo da tamo neće razgovarati o prijeporu oko terana, zbog čega Slovenija ima primjedbi na račun Komisije, koja želi i hrvatskim vinarima dopustiti da prodaju vino pod tim nazivom.

Pitanje vina bit će riješeno

"Nemojte me pitati o vinu. Iako sam pivopija, volim slovenska vina, ali to neće biti glavna tema tijekom posjeta Sloveniji. Želim ići u Sloveniju jer nisam bio godinama, jer volim tu zemlju, ali neću razgovorati o vinu nego o budućnosti Europe, želim doznati kako slovenska vlada i predsjednik vide europsku budućnost", rekao je Juncker, dodajući da će "pitanje vina biti riješeno".

Ponovio je svoju raniju izjavu da ne žele drugi mandat na čelu Europske komisije, ističući da ne želi biti kao njegov prethodnik Jose Manuel Barroso, koji je nakon prve polovice prvog mandata činio sve da bi se svidio zemljama članicama. "Ja želim biti slobodan čovjek, ne želim se sviđati zemljama članicama", rekao je. (Hina)