Najbogatiji čovjek na svijetu, prema Forbesu, je Bill Gates, vlasnik Microsofta sa 75 milijardi dolara. Putinovo bogatstvo svojedobno je procijenjeno na 40 milijardi dolara, pa na 70 milijardi, međutim, Bill Browder, financijski stručnjak za fondove u Rusiji, danas kaže kako je predsjednikova imovina daleko veća te da doseže 200 milijardi dolara. A to bi značilo da je najbogatiji na svijetu.





Bogatstvo bivšeg agenta KGB-a, koji je na čelu Rusije već 17 godina, mnogo se puta propitivalo, a Putin je poznat po luksuznom načinu života. Rođen je u obitelji srednje klase, a živio je u socijalnom stanu u Sankt Peterburgu sa još dvije obitelji. No, danas je vlasnik velikih imanja, udjela u kompanijama te brojnih pokretnina. Spekulira se da posjeduje 58 helikoptera i aviona te 20 imanja diljem Rusije. Samo Putinova jahta, Olympia, vrijedi 35 milijuna dolara, a poklonio mu ju je Roman Abramovič, no tvrdi kako je to bilo prije nego je ovaj postao predsjednikom Rusije. Putin posjeduje i palaču na crnomorskoj obali čija je vrijednost procijenjena na milijardu dolara. U jednom izvješću spominje se i kako Putin koristi privatni avion vrijedan 137 milijuna dolara sa kupaonicom ukrašenom zlatom.



Većinu svojeg bogatstva Putin je, procjenjuju stručnjaci, stekao zahvaljujući naftnom biznisu, a u vlasništvu navodno ima 37 posto udjela u kompaniji Surgutneftgaz, 4.5 posto u Gazpromu te udjele u Gunvoru. No, iz potonje tvrtke su demantirali da je Putin ikad imao njihove dionice.



Što se pak samog Vladimira Putina tiče, on je u travnju 2015. prijavio kako je prethodne godine imao prihod od samo 119 tisuća dolara, a prijavio je vlasništvo nad dva stana i parkirno mjesto, piše Daily Mail.