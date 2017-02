"Netom je završila maratonska sjednica, koja je trajala gotovo šest sati. Skupština je donijela ukupno 12 zaključaka, no najvažniji od njih svakako je onaj da je zahtjev za revizijom koji je podnio bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović neustavan i nelegitiman, jer, kako tvrde u Skupštini Republike Srpske, on je to podnio kao pojedinac, bez suglasnosti druge dvojice članova Predsjedništva.

Podsjećaju da se sve odluke Predsjedništva BiH moraju donijeti konsenzusom sva tri člana ili barem većinom od dva glasa", javio se uživo iz Banje Luke reporter Nove TV Andrija Jarak. Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas zahtjev za revizijom presude suda u Haagu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.

"Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva, odmah je rekao da je za njega neprihvatljiv zahtjev za reviziju, a hrvatski član Predsjedništva Dragan Čović nije se jasno odredio o reviziji, no rekao je kako ne želi sudjelovati u preglasavanju oko tako bitne odluke za budućnost BiH.

Milorad Dodik je danas ispred SDSS-a u svom poznatom stilu zatražio da svi predstavnici srpskog naroda u državnim institucijama odmah napuste te institucije, međutim oporba se nije složila s takvim njegovim zahtjevom.

Sve srpske stranke su ovdje suglasne da je ovo brutalni napad na institucije BiH i jedan pojedinac to ne može raditi. Bošnjački predstavnici napustili su današnju sjednicu Skupštine, kažu da ih ova rasprava podsjeća na negiranje genocida. Srpski predstavnici tvrde da oni ne negiraju zločine, ali da postoji pravna procedura kako se to mora završiti.

Danas je Međunarodni sud pravde u Haagu poslao pismo članovima Predsjedništva. Bakir Izetbegović kaže da se u tom pismu od njih trojice traži da se izjasne o tome je li gospodin Sakib Softić legitimni pravni predstavnik BiH ili nije.

Dakle, nakon referenduma, nakon postrojavanja vojske na neustavnom Danu Republike Srpske, sada je ovaj zahtjev za reviziju dodatno narušio i, rekao bih, gotovo uništio ionako loše političke odnose u BiH", kazao je Jarak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr