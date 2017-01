Do kad mislite biti ovakva stranka? Jednom ste rekli da želite biti ozbiljna politička stranka, no počeli ste galamom, izbacivanjem... Mislite li postati ozbiljnom političkom strankom?

Mi jesmo ozbiljna politička stranka. To su pokazali naši birači na izborima. Moramo se u Saboru izboriti da za ono za što su nam birači dali mandat, da to tamo i kažemo.

Je li vaša politička borba u konačnici i izbacivanje iz Sabora?

To je bila posljedica toga što je gospodin Reiner pretjerao. Da je predsjedao bilo tko drugi, to se ne bi dogodilo.

Je li to vaša strategija?

Ne, nije to naša strategija. To je bilo spontano. Mi nećemo biti oni koji će degradirati dignitet Sabora. Žalili smo se saborskim tijelima.

Počeli ste kao Živi zid, braneći ljude od deložacija, svojim tijelima. Ušli ste u Sabor. To će u jednom trenutku biti kontraproduktivno. Ljudi će se početi okretati od vas.

Mi smo nudili konstruktivne prijedloge, prijedloge zakona. Dali smo i mnogo amandmana, Međutim, što se događa. Vlast kaže...

Koje ste vi amandamane dali?

Nudili smo prijedlog ovršnog zakona još prošle godine. Vlast kaže cinično – predložite, a kad predložimo onda nas ismijavaju i odbacuju sve kategorički. Ne može se na taj način raditi.

Koja je vaša taktika u Živom zidu zapravo – čim-čim gore, tim-tim bolje ili?

Ne, naš je cilj da Hrvatska što prije postane normalna zemlja iz koje ljudi neće odlaziti i u kojoj će se moći normalno živjeti. Mi svoju stranku gradimo. Ne želimo koalirati sa strankama koje su nas dovele u sadašnju situaciju. Koalicija s njima ne dolazi u obzir, jer za jedan naš dobar zakon, moramo izglasati njihovih deset.

I ne može se dogoditi da ni jedan dobar zakon primjerice SDP-a vi podupirete?

Apsolutno se može dogoditi. Evo, Mostova jamstva koja su katastrofalna, osim jednoga, onaj zakon da se oduzme kod HRT pretplate odvjetnicima pravo naplate, nego da to ide direktno. To je jedini dobar i taj ćemo poduprijeti.

I SDP-ov, ako je dobar i to ćete poduprijeti?

Zakon o minimalnoj plaći koji je SDP predložio već smo poduprli kad je bilo glasovanje po hitnom postupku.

A HDZ-ov neki dobar prijedlog zakona.

Ako nešto bude dobro, poduprijet ćemo.

Vidite li vi sada nešto dobro u HDZ-u da možete poduprijeti?

Ovog časa ne vidim ništa dobro u HDZ-u. Zadnja reforma, porezna reforma bila je katastrofalna. Ona će još više opteretiti hrvatske građane, pogotovo one koji žive u novogradnji i bojim se da ćemo imati povećan broj deložacija, zbog poreza na nekretnine.

Jeste li vi postali zapravo svjesno sjena Ivana Pernara? Ili se to tek tako dogodilo?

Aposlutno ne.

Da je on zapravo kao tsunami uletio na Markov trg, a Vi ste ostali zatečeni, niste se mogli snaći. On je doslovno tamo pomeo govornicu.

Kolega Pernar je talentirani političar. On je već dugi niz godina u politici i sad je dobio priliku da kaže nešto u Saboru i mnogo toga je rekao. Kao predsjednik stranke ne bavim se samo govorenjem u Saboru već gradim infrastrukturu stranke, radim sad za lokalne izbore, kadroviram i tako dalje.

Ali, u jednom trenutku, to vam se dogodilo na zadnja dva izborna ciklusa, dobro ste stajali i onda ste dobili malo zastupnika zato što se ljudi odluče davati glasove u velike košare.

Ne bih se složio da je tako. To se dogodilo zato kad se otvori izborna kampanja, mjesec dana prije samih izbora, nama se u pravilu zatvore svi mediji i od tada naš rejting počinje polagano padati zbog te blokade i onda smo tu negdje oko praga. Upornim radom, vidimo da se to mijenja.

Objasnite mi, jeste li vi Živi zid? Imali ste cijelu transakciju prebacivanja imena stranke, vi ste se prebacivali u neke druge organizacije. Zapravo, da možete dobivati saborski novac.

Ja sam cijelo vrijeme Živi zid. Naša koalicija broji sedam članova. Konkretno tri, ovoga časa, su zastupnici Živog zida. Dobro surađujemo unutar koalicije. Mi smo još uvijek u transformaciji iz pokreta u stranku.

Kad će završiti ta transformacija?

Vjerujem da ćemo do lokalnih izbora...

Kako će biti transformiran Živi zid do lokalnih izbora? Kako će to izgledati?

To će biti Živi zid, cijela vojska ljudi koje ćete vidjeti kako ćemo ih predstavljati. Već sljedećeg tjedna počinjemo predstavljati naše kandidate za lokalne izbore, za župane, gradonačelnike, općinske načelnike.

Hoćete li primjerice koalirati na lokalnim izborima s SDP-om negdje, negdje s HDZ-om ili svugdje idete samostalno?

Možemo koalirati s onima koji su na našoj liniji. To su stranke naše koalicije. Međutim, s HDZ-om i SDP-om ne možemo ići u koaliciju zbog ideoloških razlika.

HDZ, HNS, SDP, je li moguća takva koalicija?

Ne, takva koalicija nije moguća.

Objavljene su fotografije – Ivan Pernar se nije ustao na intoniranje hrvatske himne, kako to komentirate?

Razgovarao sam s kolegom Pernarom o toj situaciji. On nije čuo konkretno to intoniranje, žao mu je i to se sigurno više neće ponoviti. On je iskrenoljub čovjek, on je domoljub i shvaća da je pogriješio.

Hoće li on u sljedećem razdoblju biti ipak malo tiši i malo normalniji?

Pernar je Pernar, on ima svoj stil govorenja i ponašanja. On je moj dobar prijatelj i kolega. Neki put zna pretjerati, tu ga upozorim kao što je dužnost i predsjednika kluba i starih prijatelja.