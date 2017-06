Iranski mediji javljaju kako je u iranskom parlamentu došlo do pucnjave.

Do pucnjave je došlo na hodnicima iranskog parlamenta, izvjestile su iranske novinske agencije Fars i Mehr u srijedu.

"Jedna osoba je ušla u parlament i zapucala na zaštitare. Ranio je jednog zaštitara u nogu i pobjegao", izvijestile su te agencije, a prenio je Reuters.

U medijima se pojavljuju oprečne informacije. Iranska novinska agencija Tasnim putem Twittera javlja kako su u parlament ušla trojica napadača, da su ozlijeđene dvije osobe, te da sukob još traje.

#BreakingNews : Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue

#BREAKING : Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on

#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran