Trumpova administracija ranije je najavila da želi okončati priču oko imigranata koji se suočavaju s deportacijom te ubrzati proces njihovog izbacivanja iz zemlje. Prema procjenama, riječ je o oko tri milijuna imigranata koji imaju kriminalne dosjee.

Agencija je u posjedu dokumenta na 11 stranica prema kojem bi pripadnici nacionalne garde mogli reagirati u 11 saveznih država koje graniče s Meksikom. Konačnu odluku o uključivanju garde u "obračun s imigrantima" donosili bi guverneri saveznih država. Dokument je napisao John Kelly, državni tajnik za domovinsku sigurnost i umirovljeni general.

Međutim, iz Trumpove administracije opovrgnuli su da imaju ikakve veze s ovim dokumentom.

"Ne postoje nikakve namjere da se nacionalna garda iskoristi za rješavanje pitanja imigranata. To nije plan Bijele kuće", poručio je Sean Spicer, glasnogovornik Bijele kuće, piše AP.

