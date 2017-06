Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da će imenovati odvjetnika Christophera Wraya za novog direktora FBI-ja.

"Imenovat ću Christophera A. Wraya, muškarca besprijekornih kvaliteta, za novog direktora FBI-ja. Pojedinosti će uslijediti", napisao je Donald Trump na Twitteru.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.