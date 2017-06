Američki predsjednik Donald Trump onemogućio je slavnom piscu pristup svom Twitteru.

Slavni pisac Stephen King na svom se Twitteru požalio kako ga je američki predsjednik Donald Trump blokirao na toj društvenoj mreži te više ne može pratiti njegove objave.

"Trump me blokirao i više ne mogu čitati njegove tvitove. Možda ću se morati ubiti", napisao je King koji redovito kritizira Trumpa na društvenim mrežama.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.