Nedavno je Microsoft testirao sustav računalne inteligencije DeepCoder, koja je sposobna sama pisati svoj kod, na način da krade dijelove koda iz već postojećih softverskih rješenja. Vijest je to koja je napravila izrazito malen odjek u nas, no implikacije su dalekosežne, a predstavljena tehnologija, samo podsjetnik da živimo u iznimno uzbudljivom tehnološkom vremenu, kojem će se čovjek morati što prije prilagoditi ili suočiti s posljedicama, a te su - gubitak zanimanja nauštrb umjetne inteligencije ili robota.

O toj temi porazgovarali smo s domaćim web developerom Sašom Fišterom, koji itekako shvaća važnost ovakvih tehnoloških napredaka i poručuje - ili ćemo se prilagoditi, ili će nas umjetna inteligencija doista i zamijeniti.

Već se duže vremena priča da umjetna inteligencija preuzima poslove čovjeka ili da će ih preuzeti sve više i više ubuduće. Kako se u to uklapa najnoviji Microsoftov sustav DeepCoder, koji je sposoban u dijeliću sekunde napisati kod za posve funkcionalan program, koji može izvoditi čak i kompleksnije zadatke?



Činjenica jest da AI polako oduzima posao ne samo programerima - u ovom slučaju, već i u mnogo drugih grana ekonomije o kojima se toliko i ne priča. Primjerice, JP Morganov software u jednoj sekundi rješi ono za što je odvjetnicima trebalo 360.000 sati.



Spomenuli ste JP Morganov softver. O čemu je riječ kod tog softwarea i zašto se previše ne piše o njemu?

Pričalo se puno o ovom softveru, više u vanjskim medijima nego našim, kao što se i u našima ne piše o tome kako će roboti sve više uzimati posao ljudima. Naime, nije točno poznato o čemu se radi, no sama činjenica da se za nekoliko sekundi moze rješiti posao od 360.000 govori sama za sebe u kojem smo stadiju softvera. Činjenica jest da će ovakvih vijesti biti sve više i da bi ‘obični’ radnici trebali biti poprilično zabrinuti.

Stječe se dojam da razvoj računalne inteligencije i spsobnosti računala da uči obavljati rutinske poslove vrlo efikasno doista mijenja ili će uvelike promijeniti tržište rada. Kako to komentirate i koliki je doseg te tehnologije u tom smislu?



AI i "Machine Learning" su nove grane koje će, prema mojem mišljenju, u potpunosti promijeniti ne samo programerski dio posla, već i cijeli svijet. Ovo su tek počeci, a prema svemu sudeći, AI i ‘strojno učenje’ bit će prisutno u gotovo svim granama života, te zamjeniti mnogo rutinskih poslova, o čemu se zadnje vrijeme dosta upozorava.



Vratimo se na DeepCoder i programiranje. Prijeti li taj sustav svim programerima, odnosno hoće li programeri postati zamjenjivi?



Hoće li u potpunosti zamjeniti programere? Ne! No vjerujem da ćemo imati algoritme koji će raditi osnovne stvari, dok će za nešto ‘custom’ biti potrebno još jedno vrijeme ljudski um. Osobno smatram da programeri koji se ne prilagođavaju brzim promjenama u ovoj tehnološkoj grani, brzo kaskaju i s vremenom će ih algoritmi i roboti zamjeniti.



Dotaknimo se malo i obrazovanja. Koliko takav sustav može unaprijediti i obrazovni sustav? Njegova poanta je, nekako, da s njim i laik može programirati. Djeca su puna ideja i dati im mogućnost korištenja sustava koji ideje pretvara u funkcionalni softver zvuči, da se tako izrazimo, predobro da bi bilo istinito.

Za priču oko promjene obrazavnog sustava trebao bi poseban članak i ne samo to nego su o tome napisane brojne knjige. Trenutni sustav obrzovanja, ne samo kod nas nego i u svijetu, je u velikom problemu i mora se hitno promjeniti, jer se još uvijek uči po programu starom 20-ak pa i više godina. Obrazovanje je fundamentalni problem današnjeg društva i mora ga se iz korjena promjeniti!

Nije bas sve tako jednostavno kako se čini na prvu u medijima. Sav taj napredni sofver mijenja dio priče, no uvijek će tu morati postjati ljudski faktor i um koji će morati usmjeriti cijelu priču. Pitanje je hoće li u dogledno vrijeme AI zamjeniti čovjeka, a ako se to dogodi, onda se trebamo ugledati i učiti od njih - što je apsolutno moguć scenarij. Današnja djeca odrastaju u potputno drugačijem svijetu i tesko je i nama malo starijima reći sto je dobro za njih, a što nije, jer mi nismo prošli taj svijet informatizacije i interneta.

Za kraj, u kojem smjeru ili smjerovima bi se spomenuta tehnologija mogla razvijati dalje u budućnosti?

Jednom sam pročitao članak u kojem je spomenuto da je lakše predvidjeti 20 godina nego 5, i s tim se apsolutno slažem. Tesko je reći u kojem smjeru to sve ide, jer se puno toga događa i to u raznim smjerovima. Vjerujem da će se usmjeriti u smjeru u kojem ima zarade, i u kojem se može unaprijediti čovjecansto. Ne bih volio previše špekulirati oko toga, jer je još rano za to, no to će isto kao i internet biti samo jedan veliki "boom" koji će se razviti u raznim smjerovima.

Uvijek volim reći da smo mi generacija koja će vidjeti ‘stari’ i ‘novi’ svijet, odnosno svijet prije i poslije tehnološke revolucije u kojoj se trenutno nalazimo.