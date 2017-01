Izvrsnost, originalnost i kvaliteta neki su od kriterija nagrade Večernjakova ruža, a među nominiranima u sedam kategorija i ove su se godine našla neka poznata lica iz redakcije i produkcije Nove TV. Tim smo povodom razgovarali s našim nominiranim kolegama, koji su nam ispričali i neke možda javnosti manje poznate detalje iz svog rada.

U prestižnoj kategoriji TV osobe godine nominirana je Ivana Petrović, urednica vanjske politike Nove TV, reporterka i komentatorica. Na pitanje je li iznenađena nominacijom, odgovara: "Od kolega u Večernjaku koji se bave TV kritikom svih sam ovih godina dobila mnogo pohvala i na tome sam im zahvalna. Za nominaciju mogu samo kazati: hvala stručnom žiriju Večernjakove ruže".

"Tijekom karijere imala sam mnogo i stresnih i lijepih trenutaka. Ali i fascinantnih. Stresni trenuci uvijek su oni koji stižu neočekivano, bez ikakve naznake, i tu se treba na brzinu 'pospremiti u glavi'", rekla nam je Ivana Petrović, urednica vanjske politike Nove TV, reporterka i komentatorica.

Protekla je godina, kaže nam ona, bila doista turbulentna. "Neću zaboraviti kako sam tog utorka ujutro rano otputovala u Haag na presudu Karadžiću, koja je bila u četvrtak. I umjesto u Haagu, utorak i srijedu do podneva provela sam u Bruxellesu jer se dok sam bila na putu za Amsterdam tamo dogodio teroristički napad. Tu smo kao televizija poentirali jer sam bila jedina iz Hrvatske u briselskoj zračnoj luci - u koju smo kolega snimatelj Kristijan Kiš i ja stigli taksijem iz amsterdamske - i javljala se uživo o temi koju iznimno dobro poznajem pa mi nije bila potrebna posebna priprema.

Izdvojila bih i teroristički napad u Nici te pokušaj državnog udara u Turskoj, koji su se dogodili u jednom danu. Komentirala sam Nicu u studiju Nove TV u Zagrebu u svim redovnim i izvanrednim emisijama, i nakon Dnevnika otišla kući. Oko 22:30 sati nazvao me naš glavni producent i rekao da hitno dođem te da počinjemo s izvanrednim vijestima što prije možemo. U 23:30 Marija Miholjek kao voditeljica i ja kao komentatorica krenule smo s emisijom.

Ivana Ivančić bila je urednica u režiji, a Katarina Alvir i Vibor Vlainić obrađivali su izjave i vijesti o situaciji koje su stizale. Moj iPhone bio je na stolu, stišan jer sam primala privatne informacije po diplomatskim izvorima. Na kraju je ta emisija, koja je trajala sat vremena, bila doista izvanredna - kao komentatorica sam sve stavila u kontekst koji se poslije pokazao točnim. Taj dan Nice i Turske dugo ću pamtiti", kazala nam je Petrović.

Izdvojila je i Brexit, koji je komentirala u studiju u Zagrebu, s pozicije dobre poznavateljice prilika u Ujedinjenom Kraljevstvu i njihova kompliciranog političkog sustava, te američke izbore, koji su se pokazali izborima s velikim obratom.

U kategoriji TV emisija godine nominirano je Provjereno, emisija Nove TV koja je već godinama među najgledanijima. Urednica Ivana Paradžiković kazala nam je: "Izuzetno sam ponosna, jasno. Ali, neskromno ću reći da me nominacija nije iznenadila. Dugo smo godina stvarali emisiju, stjecali povjerenje gledatelja, gradili kredibilitet i ove sezone kao da je sve to sjelo na svoje. Više ne moramo ljudima objašnjavati tko smo i kako radimo. Provjereno je postalo sinonim za rješavanje nemogućih situacija, problema, ispravljanja nepravdi.

"O svom timu mogu reći da su to prije svega redom ljudine. Zapravo, od svega učinjenog na to sam najponosnija, to što se mi nismo nimalo promijenili. I dalje poput djece naivni, nasmijani, prizemni, samokritični… Ma sporedni. Mi samo radimo svoj posao, savjesno, tako da svaku večer mirne savjesti spavamo", kaže urednica Provjerenog Ivana Paradžiković.

Nama se gledatelji obraćaju jer nam vjeruju, a mi iz četvrtka u četvrtak nastojimo opravdati to povjerenje. Velika je to odgovornost i moram vam priznati da je jednako osjećamo kao i prvog dana, kao što nas i danas pokreće ista strast. Strast da se izborimo za nekoga kome je nanesena nepravda, strast da činimo promjene.

Bilo je puno fenomenalnih priča u 2016. godini. Izdvojit ću samo neke od njih: priča o Ivanki Dujmić, zaposlenici malotrgovačkog lanca Boso, koja je progovorila o stvarima koje radnici moraju trpjeti. Tito Gubić, osoba koja je desetljećima manipulirala pravosudnim sustavom, prevarila stotine građana, nakon prijetnji našoj novinarki Emi Branici napokon je završio iza rešetaka. Gordana Musa Balaš, pravnica Centra za socijalnu skrb Beli Manastir koja je progovorila o malverzacijama svojih kolegica - koje su novac umjesto sirotinji isplaćivali sebi, zatim dvije hrabre zaposlenice Poliklinike Zagreb koje su ukazale o kriminalu svoje ravnateljice - koja je naime trošila novac građana grada Zagreba za svoje privatne potrebe, od špeceraja do otplaćivanja privatnog kredita.

Raskrinkali smo prevarante koji su se lažno predstavljali kao radnici HEP-a te sklapali ugovore s korisnicima za drugog distributera. Progovorile su žene o strahotama koje su proživjele u vinkovačkoj bolnici, sve od istog doktora. Donijeli smo seriju priloga o zlostavljanju djece na Goljaku. Pratili borbu dviju žena koje su izborile status njegovatelja za teško bolesne supruge, naše heroine, Dajana Čotić i Alisa Šimić. Razotkrili smo mrežu bezobraznih prevaranata koji se predstavljaju kao liječnici te prodaju navodno čudotvorne proizvode.

Nakon 36 godina, čovjeku bez identiteta pronašli smo obitelj!

U svakoj smo se emisiji uspjeli raznježiti do suza, ispričati priče koje bi dirnule cijelu zemlju, pokretale lavinu dobrote… Poput one o 91-godišnjem starcu koji vlastitim rukama cijeli život gradi katedralu u Madridu, zatim malenom Šimunu, hrvatskom Stephenu Hawkingu, genijalca kojem je skupljen novac za prijeko potreban komunikator, dirljive priče o ženama oboljelim od raka kojima smo zajedno s ekipom maskera showa Tvoje lice zvuči poznato omogućili da na jedan trenutak zaborave da su bolesne.

Bila je tu i priča s onkološkog odjela Klaićeve bolnice zbog koje su svi plakali, presimpatičnog starca Muje koji je nakon priče dobio i kućicu i slušni aparatić i zubnu protezu. Malena Lucija i mama iz Trilja preselili su u topli stan iz derutne kuće!

Ne kujemo dugoročne planove, mi se samo svim srcem trudimo napraviti najbolju moguću emisiju ovog četvrtka. I tako iz tjedna u tjedan. To je naš moto. A sve ostalo? Dođe samo po sebi", kazala nam je Ivana Paradžiković.

Petra Dugandžić i Petra Kraljev (Foto: PIXSELL)

Za Večernjakovu ružu nominirane su i dvije glumice iz hit serije Nove TV - "Zlatni dvori". Mlada glumica Petra Kraljev nominirana je u kategoriji "Novo lice godine". "Iznenadili ste me, na snimanju sam bila i nisam ni znala da sam nominirana. Zaista sam jako iznenađena, ovo je najljepši mogući kompliment! Za mladu glumicu koja se praktički tek pojavila na sceni, ovo je velika potvrda i priznanje. Osim toga, priznanje je ovo i cijeloj ekipi koja stoji iza serije! Za nagradu kako bude. Ako je i ne dobijem, nije važno, već sada sam dovoljno počašćena", skromno je izjavila Petra.

Emotivno je nominaciju primila i njena kolegica Petra Dugandžić. Dugandžić je također nominirana za Večernjakovu ružu, za ulogu Kate u seriji "Zlatni dvori". Skoro se, kaže, rasplakala. "Rasplakat ću se od sreće, ovo mi je zaista uljepšalo dan. Ugodno sam se iznenadila i priželjkivala sam ovo, ogromna mi je čast ukazana. Sama nagrada je manje važna, ovo je meni osobno potvrda rada i truda.Dala sam sto posto od sebe za ovu ulogu i drago mi je što je moj trud prepoznat, rekla je glumica i dodala da je presretna i zbog svoje mlađe kolegice Petre Kraljev. Osim toga, istaknula je, čast joj je što je nominirana u konkurenciji sa sjajnim kolegama, čiji rad jako cijeni.

Svečana dodjela Večernjakove ruže održat će se u petak, 31. ožujka u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.