Dramatični apeli stižu već danima iz zagrebačke dječje bolnice. Nedostaje novca za skup lijek mališanima oboljelima od rijetkog zloćudnog karcinoma - neuroblastoma. O svemu je progovorio ravnatelj Klinike za dječje bolesti dr. Zoran Bahtijarević.

Kako bi im život bio lakši, potrebna je imunoterapija koja je vrlo skupa, ne pokriva je zdravstveno osiguranje, a bolnica za lijek nema novca.

U Hrvatskoj je takav lijek u svibnju registriran, no on nije na listi HZZO-a. Očajni roditelji traže pomoć jer njihova djeca vode bitku s vremenom. Od devetero malenih pacijenata u Hrvatskoj koji imaju neuroblastom, njih sedmero su kandidati za liječenje imunoterapijom.

Bolnica, u ovom slučaju dječja bolnica u Klaićevoj, zapravo treba odlučiti kojem djetetu će omogućiti lijek koji nije na listi HZZO-a, a kojem neće. Naime, skupe lijekove plaćaju bolnice iz svojih gotovo praznih blagajni. Tim je povodom večeras u Dnevniku Nove TV govorio ravnatelj Klinike za dječje bolesti dr. Zoran Bahtijarević.

Dr. Bahtijareviću, u teškoj ste poziciji. Trebali biste odlučiti hoćete li gotovo cijeli bolnički limit za posebno skupe lijekove potrošiti na liječenje sedmero malenih pacijenata ili ćete tim novcem liječiti ostatak bolesne djece. Što učiniti?

To je upravo pitanje koje ne bi smjelo biti postavljeno nijednom liječniku, nijednom čovjeku. Ako ste gledali onaj predivni film "Sofijin izbor", u kojem Meryl Streep bira između dvoje svoje djece... Ja ne želim biti u toj ulozi. Vjerujem da niti jedan od mojih liječnika također ne želi biti u toj ulozi. A ne bi niti trebao. Mi bismo trebali odlučivati na osnovu jasnih medicinskih kriterija. Ako pitate moje osobno mišljenje, ili taj lijek trebaju dobiti svi koji ga trebaju, ili ga ne treba dobiti nitko.

Pokrenuta je peticija, formirano je i posebno povjerenstvo da se ovaj slučaj riješi. Koja su vaša očekivanja?

Osobno, mislim da su peticije, pritisak medija, pritisak roditelja i tako dalje, najgori način da se stvari rješavaju. To je tek gašenje vatre. Jer, i ako ugasimo vatru sada, nekakvom interventnom mjerom, za mejsec, dva, tri, opet će neko drugo dijete biti bolesno. To treba riješiti na razini struke, mirne glave, koliko god je moguće u ovoj situaciji, koja je vrlo teška.

Koliko uopće ovaj lijek može pomoći ovoj djeci, kolike su šanse?

Na ovo pitanje mogu odgovoriti i kao roditelj i kao liječnik, odnosno s pozicije ravnatelja. Statistički gledano - statistika je vrlo hladna stvar - taj lijek povećava i poboljšava prognozu u 10 do 20 posto. Međutim, ako se stavite u poziciju roditelja te djece, onda je 0,000001 posto šanse ogromna šansa. I isplati se za nju boriti. Osim toga, cijeli napredak medicine proizišao je iz toga - borbe za jednu minutu, jedan dan duže, jedan ljudski život. Da nema takvog razmišljanja liječnika, ne bi bilo ni napretka medicine.

Može li se i kako problem trajnije riješiti?

Vjerujem da je pravi put upravo ovo što je počeo ministar, osnovao je povjerenstvo, treba s HZZO-om odlučiti koja je to metoda. Je li to povećanje u ovom trenutku limita Klinici za dječje bolesti, koja jest referentni centar za takve bolesti, pa onda na takav način omogućiti trajnije liječenje toj djeci. No, ovaj se problem ne smije promatrati izolirano. Ovog trenutka to su djeca s visokorizičnim neuroblastomom, sutra će to biti genetske bolesti, reumatske bolesti... Medicina je skupa i bit će sve skuplja. Tako da treba vrlo pametno donijeti neku odluku koja će moći potrajati neko vrijeme.

Ako povjerenstvo odobri lijek za ovih sedmero mališana, kada se može početi primjenjivati terapija?

Mislim da se onda radi doista o danima. Lijek je dostupan, može se do njega doći, mi smo u stalnom kontaktu s dobavljačima.

Doktore, hvala vam na ovom razgovoru.

Hvala vama što ste me pozvali, i doista vjerujem da će se naći rješenje da ovih sedam pacijenata dobije šansu koju zaslužuje.

