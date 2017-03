U slavonskom mjestu Potnjani reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić razgovarala je s gospođom Marijom Kolak koja je voditeljica farme muznih krava.

Njezin radni dan u jutarnjoj smjeni znači ustajanje u 5.15 sati. Radi do 13 sati nakon čega slijedi briga za obitelj. ''Dan traje od 6 do kasno u noć ako je druga smjena'', kaže.

Njezina djeca sada su velika, ali bilo je trenutaka kad su bila mala.

''Kažu da svatko dobije ono što može nositi. Žene puno puta nisu svjesne toga koliko su jači spol, imaju puno više obbveza, ali sve to ima svojih draži i ako je dogovor i sloga u obitelji, jer naša firma je obiteljski posao, onda to sve funkcionira'', kaže gospođa Marija koja je zadnji put na godišnjem odmoru bila pretprošle godine i to 4 dana.

''To je ono što mi sebi možemo priuštiti i uzeti vikend eventualno, ali to opet bude vezano za posao'', kaže. Bez godipnjeg se, dodaje, nauči živjeti.

