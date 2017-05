Kandidat za splitskog gradonačelnika Željko Kerum (HGS) u utorak je izjavio kako njegov konkurent na lokalnim izborima Andro Krstulović Opara (HDZ) ima "kicoški pristup" te da je onaj tko je čitao kaubojske romane mogao uvijek naići na nekog kicoša koji za sebe smatra da je iznad ostalih.

Željko Kerum je na konferenciji za novinare u Marmontovoj ulici pozvao građane da izaberu boljega, a komentirajući izjavu svog konkurenta da će pobijediti u drugom krugu, rekao je kako je Andro Krstulović Opara "umišljena osoba koja sebe drži iznad ostalih Splićana".

"U drugom krugu ovisi koliko će ljudi izići, kome će dati glas oni glasači čiji kandidati nisu ušli u drugi krug... Očekujem glasove svih Splićana. Nije pristojno prejudicirati i nekoga nagovarati, kao ni birače hvatati na određene izjave", poručio je Kerum.

Ocijenio je kako je razlika od tri tisuće glasova koju ima u odnosu na konkurenta velika, te iznosi pet posto na izlaznost u prvom krugu, pa vjeruje da tu prednost može sačuvati.

Uvjeren je da u Gradskom vijeću ima dovoljno mudrosti i pameti kod 35 gradskih vijećnika, te da će se uspjeti postići dogovor i složiti većinu u interesu grada i njegovih stanovnika. No, smatra kako je neprimjereno razgovarati o suradnji prije no što prođe drugi krug izbora.

"Činjenica je da ni jedna stranka nema većinu, pa je jasno da moramo razgovarati i dogovarati se. Neka završi drugi krug, pa ćemo vidjeti kako ćemo i što ćemo... Ne želim se zaletiti poput konkurenta jer to nije pametno. On se zaletio u svemu jer olako daje izjave, proziva ljude, koristi tuđa imena, tuđe stranke. Nije se pametno zaletiti, ići s prozivkama. Nervozu treba ostaviti kući. Prošao sam tu školu, ovo je sada drugo vrijeme, nije kao što je bilo od 2009. do 2013.", izjavio je Kerum.

Otkrio tko mu financira kampanju

Otkrio je kako je sponzor njegove kampanje tvrtka Joker, u vlasništvu njegovog sina, te tvrtka Fornix, čiji je vlasnik njegov nećak. Kaže da bi bilo pošteno i korektno i da konkurent kaže tko je donator njihove kampanje, odnosno koji je to građevinar koji financira Oparinu kampanju te koje poslove radi za njih.

Na pitanje koliko je potrošio u kampanji Kerum je odgovorio da će se to znati na kraju kada će sve zbrojiti "jer u tijeku kampanje nema vremena zbrajati i oduzimati". (Hina)