Vize za hrvatske državljane koji putuju u Sjedinjene Američke Države još uvijek nisu ukinute. Hrvatska po tome nije jednaka kao i ostale članice Unije pa je Europski parlament dao Komisiji dva mjeseca da riješi taj problem.

Uz Hrvate, u SAD bez vize ne mogu ni još četiri zemlje članice EU-a: Bugarska, Rumunjska, Poljska i Cipar. Ostatak Europske unije ne treba vize, kao ni stanovici SAD-a koji dolaze u EU. Tako se Hrvatska kao punopravna članica Unije i NATO-a našla u nejednakopravnom položaju.

Jednaka pravila za Ameriku i Europu trebalo je napraviti do 12. travnja 2016. godine pa Europski parlament zbog kašnjenja traži rješavanje problema i nude dvije mogućnosti.

Na pitanje znači li to na neki način da mi tražimo uvođenje viza za građane SAD-a koji dolaze u Europu, Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu, kaže: "To bi značilo upravo to. Ali, čini mi se da je lakše ovo drugo, a to je da se Hrvate i građane ove ostale četiri zemlje oslobodi obveze posjedovanja viza, nego da mi zatražimo to od SAD-a. Ali, ova rezolucija je na tom tragu".

Za ukidanje viza za hrvatske državljane SAD traži da postotak odbijenih viza bude manji od tri posto od ukupnih zahtjeva na godinu. Godine 2016. izdane su 13.482 vize, a odbijeno je čak 6,78 posto. U posljednjih pet godina broj odbijenih viza stalno se mijenja: 2015. - 5,3%, 2014 - 6,1%, 2013. - 5,9% i 2012., kad smo se najviše približili granici, bilo ih je 4,4 posto.

Viza za SAD košta 160 dolara, odnosno oko 1100 kuna.

