Značenje Božića i poruke koje smo tijekom dana čuli od Svetog Oca i biskupa u Dnevniku Nove TV prokomentirao je Borna Puškarić, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

Uz poziv na zaustavljanje rata i u Siriji, kako biste vi prokomentirali poruku Svetog Oca, kada je poručio da je Božić talac materijalizma.

Sinoć je Sveti Otac u bazilici Svetog Petra u Vatikanu rekao da je Božić postao talac duha svjetovnosti. Ovdje pod svjetovnost možemo podrazumijeti težnju za zadovoljavanjem isključivo fizičkih potreba i užitaka, bilo to jelo, piće ili nešto treće. Sveti Otac je rekao da je Božić jedno eminetno vjersko iskustvo i susret s Bogom koji dolazi. U tom smislu svjetovni duh koji može zaokupirati čovjeka ovih dana, nije poruka Božića.



Što je doista bitno kad slavimo Božić? Jesu li to puni stolovi hrane... konzumerizam ili božićni duh.

Normalno je da za Božić želimo imati ukusni stol. Ljudi žele počastiti bližnje i svoju obitelj. U tome nema ništa sporno, ali u Božiću u prvom planu nije čovjek, već Bog. Naše darivanje nije smisao Božića, mi darujemo samo ako nešto imamo. Božić je dan kad nas je Bog darovao svoga sina Isusa Krista i mi iz tog iskustva možemo darivati druge. Nadbiskup Bozanić kazao je kako postoji prvenstvo iskoraka ljubavi Boga prema čovjeku. Bog ide prema čovjeku, a čovjek onda iz tog iskustva raduje druge.

A što bi to bila specifičnost "hrvatskog Božića"?

Naše božićne pjesme koje smo naučili kao mali. One su prekrasne, radosne i vesele, a ima ih jako puno. Putovao sam po svijetu i nisam susreo toliko bogat repertoar božićnih pjesama. One su vrlo bogate sadržajem. One su opjevano evanđelje i u njima zaista možemo čuti radosnu vijest.

