Vanessa Raney je osoba za kojom je izdana tjeralica, osoba koja dvije godine boravi u Hrvatskoj sa zabranom boravka. Američko veleposlanstvo joj je odbilo izdati putovnicu, a SOA ju je proglasila opasnom za javni poredak. Kako je takva osoba dospjela u Hrvatsku i tko je ona?

Vanessa Raney (41) trenutno se nalazi u Remetincu i čeka nastavak suđenja na Općinskom kaznenom sudu prema optužnici koju je DORH podigao u slučaju Ivančice Banković Mandić. Prije nekoliko dana, prilikom uhićenja, napala je policajca koji ima više ubodnih i rezanih razana na vratu. Zbog tog čina, Županijsko državno odvjetništo u Osijeku teretit će je za pokušaj teškog ubojstva.

Vijest o njezinom uhićenju Ivančica je poslala i Ozanu Suli. Profesoru iz države Washington kojeg Vanessa opsjeda 12 godina, i to na isti način kao što je to činila Ivančici i njezinoj obitelji. Njemu je, kako kaže, uništila život bez ikakvog povoda, i sve to zabilježila na svom online donevniku.

Vanessa Raney online dnevnik vodi zadnjih 15 godina. Isto toliko godina provela je pohađajući različite fakultete diljem Amerike. Kako bi se financirala radila je, ali većinu financijskog tereta podnosila njezina majka.

Na gotovo svakom fakultetu, kako je i sama pisala na blogovima, imala je incidentne situacije. Bila bi isključena iz nastave, pala semestar ili pak dobila zabranu prisustvovanja. Sve to, iz njezine perspektive, opisivala je kao napad na sebe. Jer manje vrijedi, jer je punija, jer nije lijepa i bogata, jer nije stoposto bjelkinja...

Zagorčavala je život svakome tko bi joj po njezinoj procjeni "stao na žulj" i sve to zapislivala u blogu. Isti je obrisala je 2015. godine u Hrvatskoj kada joj je veleposlanstvo odbilo izdati novu putovnicu.

Hrvatska joj nije bila prva europska destinacija. Prvotno je boravila u Istanbulu, tražeći Sulinu obitelj. Od tamo zaputila se u Rumnjsku i Bugarsku, Mađarsku, zatim u Hrvatsku, pa Bosnu i Hercegovinu na kratko, pa se vratila u Hrvatsku i smjestila se u Puli.

Iz Pule se preselila u Rijeku gdje je upisala tečaj hrvatskog na Filozofskom fakultetu. Tamo se osjetila zapostavljenom pa je javno vrijeđala nastavnika. To je rezultiralo zabranom ulaska na fakultet.Isti scenarij se dogodilo i u Zagrebu.

Sada su pred njom dva suđenja, a za mjesto izdržavanja kazne postoje dva scenarija: Hrvatska ili Amerika. Ipak, najizglednije je psihijatrijsko vještačenje.

