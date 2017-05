Uđite u priču Eme Branice koja je u samo 4 dana, koliko je trebalo od objave prošlotjednog priloga o opasnoj Amerikanki Vanesi Raney, riješila ovaj slučaj o kojem bruji cijela Hrvatska. Pomagali su dojavama i gledatelji, ali i stručnjak za računalne mreže, koji je samo čitao podatke iz njezinih prijetećih mailova, poziva, fotografija i poruka koje je upućivala profesorici.

Cijeli niz propusta doveo je do situacije da je izuzetno opasna žena slobodna šetala zemljom. Emi se javio stručnjak za računalne mreže, voljan pomoći. Kako su odmah nakon emitiranja počele pristizati dojave kako je viđena u Zagrebu i Osijeku, on je ponudio svoje znanje kako bi se istražilo što je od toga točno. On za računalom, a ekipa na terenu.

Vanessa se u maltretiranjima profesorice služila mobilnim aplikacijama, a Goran legalnim i javno dostupnim aplikacijama na internetu. Vanessa se također služila internetom te tako nehotice ostavljala tragove na internetu jer joj je bila uključena lokacija. Nevidljive golim okom laicima, ali dostupne svima koji znaju čitati internetske mreže.

"Ona je meni slala fotografije, miješale su se te prijetnje, sad prijetnje meni, pa prijetnje samoubojstvom, pa onda prijetnje samoubojstvom, ali to želi učiniti pred djecom. Ja bih se trebala javiti, ona će me pozvati videopozivom i tako vrlo mučne i čudne priče", kaže Ivančica, Vanessina žrtva.

Cijelu subotu ju je nazivala, slala poruke. Tada je naime shvatila kako je bila u medijima i, govori Ivančica, bila je vrlo ljutita. "Zadnji put je Vanessin signal bio lociran u Osijeku. To je bila zadnja lokacija na kojoj je mobitel bio prijavljen, to je bilo jučer u 8:30", javlja Goran, stručnjak za računalne mreže.

Zatim je pogasila sve uređaje i prestala pisati Ivančici. Nije bilo novih informacija. Sve dok nije stigla ključna poruka. Javio se čovjek, kaže: "Znam gdje se nalazi Vanessa Raney. Jučer i danas prijepodne, koja je bila tema vaše emisije, mi znamo gdje se nalazi. U Kopačevu u Baranji, od Osijeka 12 kilometara."

Poslao je i fotografije te tako potvrdio da se radi o njoj. "Mi smo imali čak i priredbu za Majčin dan i ona je čak ušla unutra. Poslušala cijelu priredbu, čak je dobila i cvijeće i čak imam i sliku, pa smo tako pogledali, kolega je tak pričao s njom. Danas je opet viđena, vidjeli smo da nešto ne štima kod nje", dodao je.

U ta 4 dana o njoj se otkrilo svašta, pa čak i kako ima u jednom šoping centru dogovorenu frizuru za 29. svibnja u 15 sati i to pod lažnim identitetom. Naručila se na prezime Mandić, a to je prezime profesorice. Prvi prizor ispred centra u Kopačevu bio je policijski automobil. Ali Vanesse naravno nije bilo. Stoga je ekipa po informacija otišla na mjesto gdje je prenoćila, ali ni tamo nisu znali gdje je Vanessa sada.

"Pa policija sad dolazi, prolazi, rekli su da će se vratiti u 6 sati, jer ona je rekla kao, doći će u 6 sati. Ovdje će sjesti i netko će ju valjda pokupiti", rekla je trgovkinja koja radi u blizini. Sljedeća postaja je bio kafić u kojem je viđena, konobar je potvrdio da je jučer bila tu, ali da je primijetila da svi gledaju njezine slike i da je vjerojatno primijetila da je traže.

U centru su momak i cura potvrdili da su je 'pokupili' u Bilju, te ostavili u centru jer je tražila bankomat. Trag vrijedan trčanja do bankomata. Nakon nekog vremena i lutanja po Bilju, Vanessin GPS se pojavljuje na sekundu, u blizini, blizu privatnih smještaja. Sljedeći prizor bio je Vanessa, već u rukama policije, posjednuta na stražnje sjedalo patrolnog vozila.

Nakon 300 metara vožnje prema Osijeku, ekipa Provjerenog je vlastitim očima svjedočila strašnom prizoru koji se odvijao u službenom automobilu ispred njih: Vanessa šuta policajca nogom, drugi policajac se drži za vrat i trči u bolnicu, porezala ga je.

Uz mnogo vike i buke, psovki i zbunjenosti u kaosu koji je napravila, uz škripu guma dolazi i drugi policijski automobil. Kolega koji je uboden u vrat se domogao ambulante. Vanessa ne prestaje vrištati i divljati. Učinivši ovo policajcima, tko zna šta bi bila u stanju napraviti Ivančici i njezinoj obitelji da je bila blizu.

Mještani su se okuplili, scena iz američkih filmova bila je ispred njihova doma zdravlja. Nakon što je ostala bez snage i prestala divljatu, napokon su je ubacili u maricu. Ozlijeđeni policajac srećom nije dobio preduboku ranu te je ubrzo pušten iz bolnice. Vanessa je pod nadzorom. U četiri dana, slučaj koji institucije ignoriraju, bio je riješen. Kada je sve to čula, Ivančica je ostala u šoku.

"Koliko ste vi profesionalno, istraživački detaljno, koliko ste se vi uvukli u tu priču i koliko ste se dali, podmetnuli sebe u tu jednu vrlo opasnu situaciju. Ja sam stvarno imala potrebu da ja to vama javno zahvalim, vašim urednicima i cijeloj televiziji", ponosno je rekla Ivančica.

Osoba s raspisanom tjeralicom, koja boravi bez dokumenata i dozvole u Hrvatskoj, koju je SOA proglasila prijetnjom za nacionalnu sigurnost i javni poredak i pri tome niže kaznene prijave tako što je maltretirala Ivančičinu obitelj i kolege konačno je onemogućena da nastavi teror. I to uz pomoć dobrih ljudi poput Gorana i čovjeka koji je alarmirao policiju.

Slučaj je ovo u kojem su gotovo sve institucije zakazale. Svi su sve znali, ali nitko nije činio ništa. U ovom slučaju je ogoljena tromost sustava. U Ivančičinoj kući konačno će zavladati mir. Nada se zauvijek. Nada se da propusta institucija više neće biti.

Ali ovoj priči još nije kraj, jer još je pitanja ostalo neodgovoreno. Tko će odgovarati za sve propuste koji su se u ovom slučaju dogodili? Što će se s njom dogoditi? Hoće li biti izručena?

