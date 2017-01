Turistička godina u Istri prilično obećava. Ove će se godine, naime, u nove hotele ili modernizaciju starih uložiti čak milijardu kuna. U punom su jeku tako i radovi na nekadašnjem hotelu Park u Rovinju, koji će novo ruho dobiti za godinu dana.

"Radovi napreduju u skladu s planovima, novi hotel će svoje prve goste primiti početkom 2018. godine, a njime ćemo dobiti i stotinjak novih radnih mjesta", rekla je Kristina Miljavac iz korporativnih komunikacija Adris Grupe. Ukupno 209 smještajnih jedinica, spektakularni pogled na more, sobe s bazenima za opuštanje, barovi, restorani... Sve s pet zvjezdica.

"Podsjetit ću da smo dosad u turistički dio svog poslovanja uložili više od tri milijarde kuna, a u narednom razdoblju planiramo uložiti dodatnih milijardu i 600 milijuna kuna, s ciljem da više od 90% naših smještajnih kapaciteta dovedemo na razinu četiri i pet zvjezdica", rekla je Miljavac.

Odmah uz hotel Park, Rovinj će dobiti i novu luksuznu marinu. Namjera je temeljitom kopnenom i morskom rekonstrukcijom prilagoditi marinu suvremenim trendovima nautičkog turizma te je pretvoriti u marinu najvišeg ranga, onu s pet sidara. Iznos investicije procjenjuje se na 100 milijuna kuna.

Nadalje, u Rapcu niču dva nova luksuzna ljetovališta s četiri zvjezdice. Imat će 764 sobe, 2700 kreveta, a otvorit će i nova radna mjesta. Njih čak 350.

"Istra se treba dodatno repozicionirati i privući one goste koji će u destinaciji ostavljati više novca. Jasno, da bi se to ostvarilo moramo podignuti razinu kvalitete servisa i usluga na još veću razinu, a to možemo samo putem investicija", rekao je Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istarske županije.

Podvučemo li crtu, samo će u ova tri ključna investicijska projekta biti uloženo milijardu i 262 milijuna kuna. U hotel Park uložit će se 600 milijuna, rovinjsku marinu 100, a u luksuzna ljetovališta u Rapcu 562 milijuna kuna.

Tu su i ulaganja malih i srednjih poduzetnika, ugostitelja, restorana i pružatelja privatnog smještaja, koja prelaze dodatnih milijardu kuna.