Vodnjan, grad u Istri, poznat je po mumijama, relikvijama i izvrsnom maslinovom ulju. No, prijeti im veliki problem, koji dijele s cijelom zemljom - zbog pomanjkanja posla mladi se iseljavaju.

Vodnjan, grad s nešto više od pet i pol tisuća stanovnika smjestio se na jugu Istre. Iako nije na moru, njegova naselja Peroj i Barbariga na samoj su obali. Osim maslinovog ulja, Vodnjanci se najviše ponose poznatom zbirkom relikvija. No, mladima je teško pronaći posao pa uglavnom odlaze.

Gotovo četiri desetljeća Marinko Damjanović radi u građevini. Grad izgrađen na stijeni donosi uvijek puno posla. "Sada imamo još i više posla, s obzirom da mladi ljudi odlaze vani." I njegova su djeca otišla u Njemačku. Veća plaća, poticaji, smještaj. Sve to razlozi su zbog kojih nisu htjeli propustiti svoju priliku. "Umjesto da potenciraju mlade da se naseljavaju, da nešto imaju, tu budućnost neku... to je žalosno", kaže on.

Drugačija je priča Sandre Božac, vlasnice OPG-a i trgovine, čiji suprug izrađuje suvenire od drva masline. Čaj, eterična ulja, džem, aromatične soli, sušene rajčica i lavanda. Sve domaći proizvodi. To je ono što, kaže Sandra, i domaći i turisti cijene. "Raduje me to što su ljudi upravo taj dio priče prepoznali i odlučuju se za autohtone poklone", kaže ona.

Prije jedanaest godina sa svojim se suprugom upustila u turističku priču. Na svojem imanju nude domaću hranu i smještaj. "Sad imamo kreditne obveze koje moramo rješavati, ali u budućnosti će to biti jedna lijepa životna priča, moći će se itekako lijepo od svega toga živjeti."

