Više neće biti javno dostupan niti će se zvati Registar branitelja. Potez je to na koji se odlučio ministar Tomo Medved.



"Predvidjeli smo da taj postojeći registar ustrojimo kao jedinstvenu evidenciju hrvatskih branitelja koji će biti dostupan službenim tijelima kao pokazatelj, odnosno kao dokaz sudjelovanja u Domovinskom ratu", najavio je Medved.

Pokazalo se, kaže, da Registar nema smisla, jer za svaku potvrdu branitelji ionako moraju obilaziti urede. Prije više od četiri godine objavu je omogućio Sabor. Ministar je bio Predrag Matić, registar je nazvao najčasnijim popisom. Itekako, kaže, ima smisla.

"Hrvatski građani trebaju znati kome oni plaćaju i zašto oni to plaćaju, ako sakrivamo nešto, zna se zašto se nešto uvijek sakriva", ističe bivši ministar Matić.

No, njegovu smjenu gotovo dvije su godine zazivali iz redova braniteljske populacije. Tražili su i veća prava objedinjena u jednom Zakonu. Sad ministar Medved nudi oštrije kazne za poslodavce koji ne daju prednost pri zapošljavanju braniteljima, jedinstven izračun mirovina, preventivne medicinske preglede i brži dolazak do stana dajući one koji su u državnom vlasništvu.

Braniteljska populacija je zadovoljna, poručuje Josip Đakić.



"Sve bitne stvari, koje se tiču socijalnih prava hrvatskih branitelja koje također tište našu populaciju, uvrštene su u novom Zakonu", kaže predsjednik HVIDR-e.

Prava trebaju dobiti i pripadnici HVO-a.



"Dio statusnih i materijalnih prava regulirat će se zakonom, dio međudržavnim ugovorom, ali ostavimo to pitanje da prije nego što izlazimo s tim van obavimo razgovore s odgovornim osobama u Bosni i Hercegovini", kazao je Medved.

Problem će rješavati i diplomacija.

"Načelan je dogovor da na proljeće održimo zajedničku sjednicu Vlade RH i Vijeća ministara BiH", najavio je ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier.

Novac za sve je, kaže, osiguran. Iz oporbe uvjeravaju - Zakon neće ni ugledati svjetlo dana, a ne donosi ni ništa novo.



"Ako uzmemo onaj informatički program da usporedimo s bivšim zakonom i ovaj zakon, vidjet ćete, kao što sam rekao, da je mogući plagijat ministra Barišića mala beba za to", poručio je bivši ministar Matić.

A ministar Medved pak kaže - ako sve bude po planu novi zakon stiže na proljeće.

"Podsjetimo, braniteljske udruge su ovdje prosvjedovale 555 dana, a kao jedan od bitnih razloga koji su navodili je da traže jedan jedinstveni zakon u okviru kojeg će biti riješena njihova materijalna, socijalna i statusna pitanja. Čini se da su sada zadovoljni, surađivali su s ministrom Medvedom oko toga i kažu da ovaj nacrt zakona dosta toga rješava. S druge strane, prosvjedovali su i zato što su tražili da se taj zakon zaštiti Ustavom kako ga nijedna vlast kasnije ne bi mogla mijenjati. Ministar Medved kaže da od tog zahtjeva ne odustaju, ali da će vidjeti kako će proći u javnoj raspravi. Bivši ministar Predrag Matić, čiju su smjenu ovdje tijekom prosvjeda tražili, kaže da je sve to sa zakonom jedna velika predstava, da zapravo samo nastoje opravdati to što su govorili tijekom prosvjeda i da zakon ne donosi ništa posebno novo, da su ta prava imali i ranije", izvijestila je za Dnevnik Nove TV reporterka Josipa Krajinović.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr