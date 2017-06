Burni izbori u Zagrebu i Splitu nisu završili izborom Milana Bandića i Andra Krstulovića Opare. Pred njima je težak zadatak osiguravanja većine u gradskoj skupštini, odnosno vijeću, provođenje izbornih obećanja, ali i donošenje proračuna.

Milan Bandić pred ozbiljnim izazovom. Kako u pet dana do 26 ruku u skupštini. Tvrdi da je dao ponudu koja se ne odbija. "Odričemo se bilo koje časničke funkcije u cilju da se što prije konstituira gradska skupština. To nikada nitko u povijesti nije ponudio", rekao je Bandić.

Sa svojih 14-etero i sedmero HDZ-ovih, Bandić bi do većine mogao s petero zastupnika Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića. No, tu ne idu stvari glatko.

"Ako ne prihvate, imat ćemo najkasnije u listopadu izbore za gradsku skupštinu. Ali će nositi konzekvence za te izbore", dodaje Bandić.

Zastupnici s liste Esih i Hasanbegovića ne odustaju. I dalje inzistiraju na prvom i posljednjem uvjetu, a to je preimenovanje Trga maršala Tita. Odbacuju odgovornost za moguće izbore.

"Odgovornost će biti na onima koji ustraju na održavanju komunističkih, jugoslavenskih simbola u gradu Zagrebu", izjavio je Tomislav Jonjić.

SDP s partnerima ima 13, tvrda Bandićeva opozicija "Zagreb je naš" četvero. A Švaljek osmero zastupnika. U SDP-u, ali i HNS-u tvrde: "Neće biti prebjega, javne ni prešutne potpore." Isto kaže i šef HSLS-a Darinko Kosor, koji je sa Švaljek ušao u skupštinu. Spominje mogućnost stvaranja bloka protiv Bandića, što se dogodilo riječkom gradonačelniku.

"Samo jedan zastupnik s njegove liste je dovoljan da se napravi oporbena većina, bez Brune Esih i Milana Bandića. Neka se Milan Bandić upita razgovara li itko s njegovim zastupnicima", rekla je Jadranka Kosor.

Iza Splićana je jedna od najburnijih kampanja. Mogu li preko teški riječi glavni akteri? "Očekivao sam da će me udariti. Rekao sam mu majmune, hoćeš li me udarit krošeom?", izjavio je Kerum na jednom od intervjua.

"Erupcija ludila čovjeka koji ne može kontrolirati svoj bijes", bio je komentar Krstulovića Opare. "Gospodin Kerum se sam isključio iz bilo kakve suradnje, ali 34 vijećnika vjerujem da žele promjene u našem gradu i da žele deblokirati grad", kaže Krstulović Opara.

Kerum nije dao konačan odgovor. No, ranije je isključio mogućnost razgovora s Oparom, ali ne i HDZ-om. HDZ bi teoretski mogao do većine s osmero Kerumovih vijećnika. Stranke Pametno, SDP i Most ostaju u oporbi. A jedan HNS-ov vijećnik još se ne izjašnjava.

"Ja očekujem da HNS bude korektan koalicijski partner, kao što je to bio do sada na lokalnoj razini", izjavila je Aida Batarelo.

"Svi govore da Pametno gura HDZ ka Kerumu. To je predstava za javnost, oni već dugi niz godina surađuju i prirodni su partneri", kaže Marijana Puljak.

Prva sjednica zagrebačke skupštine najavljena je za 29. lipnja., a splitskog vijeća za 3. srpnja. Ne uspije li se izabrati predsjednik, zakon predviđa mogućnost još dva pokušaja. Propadnu li sva tri, ide se na nove izbore.

