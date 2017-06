Nastavlja se niz negativnih vijesti za Agrokor. Kreditna agencija Moody's ponovno im je snizila rejting jer nisu platili kamatu na 300 milijuna eura vrijednu obveznicu. Još nema ni potvrde kreditora za novu financijsku injekciju, a dug koncerna i dalje se gomila. Upozorenje je dao i guverner Boris Vujčić. Kaže, ne bude li novi kredit dovoljan, bit će to znak da novac i dalje negdje curi.

Gledajući prema Agrokoru kreditna agencija Moody's nije optimistična. "Snižavanje rejtinga odražava Agrokorovu odluku da ne plati kupon 1. svibnja 2017. na svoje obveznice vrijedne 300 milijuna eura koje dospijevaju u svibnju 2019", poručuju iz Moody'sa.

Aktivacijom lex Agrokor sve koncernove obveze od prije stavljene su u mirovanje. Kreditna agencija vidi neizvjesnost u pregovorima s vjerovnicima. Također, rizičnim procjenjuje i mogućnost da se domaći vjerovnici, naplate prije međunarodnih.

"Vjerojatno se i dalje stvaraju veliki gubitci koji su kao rupa bez dna, potrebno je sve više i više novca. Zbog toga agencije ocjenjuju da se na ovakav način ne može nastaviti poslovanje Agrokora, niti se može sanirati, ako se tako nastavi Agrokoru je siguran put u stečaj", kaže Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Koliko točno kriza Agrokora ostavljaja trag na cjelokupnu ekonomiju, vidjet će se tek idućih mjeseci rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić u intervjuu za Media servis.

"Neka naša procjena je bila da će smanjiti rast 0,3 do 0,4 posto BDP-a ako ne dođe do nekog crnog scenarija gdje bi se stvari zakočile", rekao je Vujčić.

Iz Agrokora službene reakcije danas nema. Neslužbeno kažu da je pad rejtinga bio očekivan.

Ante Ramljak će se javnosti obratiti u ponedjeljak. Tada bi trebao predstaviti i nove članove menadžmenta.

Osim Slavka Ledića koji bi bio zadužen za Konzum, važna pozicija najvjerojatnije upravljanja sektorom prehrane, spremna je za Zvonimira Mršića donedavnog prvog čovjeka Podravke i osobu koju SDP-ovci često zazivaju kao svog mogućeg novog lidera.

Ekonomist Novotny misli da bi povjerenik ipak trebao izabrati međunarodne stručnjake. "Mislim da nisu bitni ti pojedini ljudi iako nitko od njih nema iskustva u velikom restrukturiranju velikih kompanija. A osobito ne oni koji su povezani sa domaćim tržištem zato što se onda tu pojavljuje previše sentimenta, a restrukturiranje Agrokora će se morati provesti bez tog sentimenta", kaže Novotny.

Bolne rezove, kaže, Ramljak još uvijek izbjegava. Plana za restrukturiranje nema, a potvrda novog kredita još se čeka.

U financiranju će sudjelovati i domaći kreditori, kaže guverner, ali poručuje da 400 milijuna eura mora biti dovoljno, pogotovo kada se pridoda radni kapital.

"To je stvarnog puno radnog kapitala, to bi moralo biti dosta ako se poduzeće stvarno restrukturira da može s njime normalno raditi. Ako to nije dosta, onda to znači da novac negdje i dalje curi", kaže Vujčić.

Što je potpredsjednica Vlade Martina Dalić uspjela dogovoriti u Rusiji još se ne zna. Tek je poznata izjava prvog čovjeka Sberbanka koji je rekao da će bez dogovora Vlade i kreditora pasti investicijska privlačnost hrvatske. Tu poruku, premijer Andrej Plenković danas nije htio komentirati.

