Guverner HNB-a Boris Vujčić je u intervjuu za Media Servis ocijenio da će se prve posljedice krize u Agrokoru vidjeti na makroekonomskim pokazateljima za travanj. Dodajmo ovome da je u međuvremenu Moody's ponovno smanjio rejting Agrokora s prijašnjih Caa2 na Ca, zadržavši negativne izglede te su podigli vjerojatnost stečaja sa Ca-PD na D-PD jer koncern nije 1. svibnja platio kupon na svoju 300 milijuna eura vrijednu obveznicu.

''Mislim da će se prve posljedice krize u Agrokoru vidjeti na podacima za travanj. Travanj je bio ona situacija taman prije donošenja lex Agrokora 10. travnja. U to vrijeme je kompanija bila u značajnim problemima, falilo je likvidnosti. To se nastavilo djelomično do prvoga kredita od 80 milijuna eura i tu ćemo sigurno vidjeti u travnju neke efekte toga. Međutim pravi podaci koji će pokazati koji će stvarno učinak restrukturiranje Agrokora imati na BDP ove godine tek trebaju uslijediti u idućim mjesecima, svibnju, lipnju, srpnju i preko sezone. Tada će se vidjeti koliko će on 'zagristi u jabuku' BDP-a. Neka naša procjena je bila da će smanjiti rast 0,3 do 0,4 posto BDP-a ako ne dođe do nekog crnog scenarija gdje bi se stvari zakočile. Znači sigurno negativan utjecaj, ali ne presnažan", kaže guverner Boris Vujčić za Media Servis.

Agencija Moody's Investors Service smanjila je u petak rejting Agrokora s prijašnjih Caa2 na Ca, zadržavši negativne izglede, i podigla vjerojatnost stečaja sa Ca-PD na D-PD jer koncern nije 1. svibnja platio kupon na svoju 300 milijuna eura vrijednu obveznicu.

Iako nije htio reći o kojim se bankama radi, vjeruje da će sudjelovati u najnovijem kreditiranju Agrokora. Spominje se 400 milijuna eura kredita, a guverner vjeruje da će to biti zadnja tranša.

''Ja bih rekao čak da bi to morala biti zadnja tranša. Vi imate sad jednu situaciju gdje je sa zakonom privremeno dug od 40 milijardi kuna pretvoren na neki način u equity. On više nije dug. I sad ako dodate još radni kapital, to bi moralo biti dosta ako se poduzeće stvarno restrukturira da može s njime normalno raditi. Ako to nije dosta, onda to znači da novac negdje i dalje curi", zaključio je Vujčić.

