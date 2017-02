„To je bilo udaranje šakama, povlačenje za kosu, udaranje po glavi. Glupa si, ovakva si, k***a si, g***o si, k**a si i to sve pred djetetom konstantno.

Ovo su riječi žena koje su psihičko, fizičko i verbalno nasilje doživljavale svaki dan dugi niz godina.

„Kad bi se onesvijestila, on bi me iznio u dvorište, polijevao bi me vodom bila kiša snijeg bilo plus 50. Ležala bi na dvorištu kao životinja dok ne bih došla k sebi“, kaže jedna žrtva zlostavljanja.

„Godine i godine psihičkog i fizičkog maltretiranja dovele su do toga da jednostavno više nisam mogla izdržati da malterira i mene i dijete“,kaže druga žrtva.

Gotovo svaka četvrta žena žrtva nasilja

Žrtva nasilja u Hrvatskoj je gotovo svaka četvrta žena. Kaznena djela najčešće ne prijavljuju - zbog straha ali i gubitka vjere u sustav.

„Svi prebacuju lopticu s jednih na druge, centar - odite prijavite na policiju, u policiji prijaviš, kažu a to nije na nama, prijavite državnom odvjetništvu odeš tamo, kažu to vam je za privatnu tužbu“, tvrdi jedna žrtva.

„Bojala sam se jer je prijetio prvo da će mi starijoj kćerki polomiti kičmu ako uradim korak protiv njega, bilo me je strah radi nje“, kaže druga.

Hrvatska nema dovoljno sigurnih kuća

U bezizlaznim obiteljskim situacijama utočište pronalaze u sigurnim kućama. No Hrvatska ih nema dovoljno.

„Mi smo morali 77 osoba odbiti s obzirom da je bio popunjen kapacitet i nismo imali mjesta, a u RH postoji 18 sigurnih kuća“, kaže Danijela Petković, voditeljica Kuće za žrtve obiteljskog nasilja.

Iako je u Hrvatskoj broj slučajeva nasilja nad ženama u padu - poražavajuća je ova brojka - prošle je godine ubijeno 15 žena.

