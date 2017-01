Na internetu Alen Delić kupuje nekoliko puta na mjesec i to uglavnom tehnikalije. Puno su, kaže, jeftinije, a i izbor je veći. Ipak, svjestan je da online kupovina skriva brojne rizike.

"Zato koristim karticu koju ne koristim ni za što drugo nego samo za online kupovinu. Pa na to još koristim neke vanjske servise, da mi to ne bi netko mogao presresti. Koristim i posebne mailove, ali to je možda jedna razina paranoje", kaže Alen.

Paranoičan ili ne, Alen je u potpunosti zaštićen kada kupuje na internetu.

"Vi u tom cijelom lancu, od korisnika do prodavača, imate i preprodavače i banku i još neke između servise koje koristite, i postoji puno mjesta gdje nešto može poći po zlu", kaže Alen.

Upravo zbog toga Europska unija mijenja pravila igre. Novim Uredbama povećat će se transparentnost i sigurnost u online kupovini, što bi trebalo dovesti i do smanjenja cijene dostave paketa.

"Mi u manjim državama često imamo problema da nam je dostava puno skuplja nego u nekim većim državama članicama. Također, ima nelogičnosti na terenu. Recimo, dostava u jednom smjeru stoji 5 eura, a u istom smjeru, ali obrnuto - 30 eura", pojasnila je eurozastupnica Biljana Borzan, članica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u EU parlamentu.

"Očekuje se snižavanje cijena, s obzirom da će konkurencija na razini Europe biti veća. I sigurno je da će rasti i kvaliteta tih usluga", ističe Marijan Bolarić iz HAKOM-a.

Ukida se i nešto što se zove geoblokiranje. Trgovac će vam biti dužan prodati proizvod u kojoj god da zemlji živite.

"Recimo, kupac iz Hrvatske krene kupovati online i tek u zadnjem koraku dobije informaciju - ne dostavljamo u Hrvatsku. Naš je cilj da vam se omogući da kupite online proizvod po istim uvjetima gdje god živjeli", ističe aurozastupnica Borzan.

U Hrvatskoj oko 30 posto građana kupuje na internetu. Za usporedbu, u Velikoj Britaniji taj postotak penje se na 80 posto.

"Draže mi je doći u dućan pa pogledati što se nudi. Preko interneta? Ne baš", kaže Marina.

"Puno ovisi koliko je čovjek informatički pismen i zna li uopće koja su mu prava i kako se na tome snalaziti. Ljudi ne znaju", kaže Danijela.

Najavljene promjene na snagu stupaju na ljeto.

