Iako ljeto još službeno nije počelo, obilježja vremena su prava ljetna - u utorak je tako u cijeloj zemlji bilo sunčano i vruće s tridesetak stupnjeva.

Do kraja tjedna lipanj će pokazati ono po ćemu je poznat - svoju promjenjivost. U srijedu će tako u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti kiše, a samim tim će i temperature biti nešto niže.

Zatim u četvrtak sunčano i vruće, a nova doza nestabilnog zraka će stići već u drugom dijelu petka, tako bi za vikend ponovno moglo biti svježije - no detaljnije u nastavku.

Utjecaj anticiklone nakratko će zamijeniti polje niskog tlaka i frontalni sustav koji će se premještati preko naših krajeva.

Uz pad tlaka u srijedu će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu doći do prolaznog naoblačenja, ponegdje s kišom ili pljuskovima. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu slab do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu bura na sjevernom dijelu, i jugozapadnjak na južnom. Temperatura od 15 do 20, na moru i do 23 stupnja.

Oblaci i kiša u drugom dijelu dana

U drugom dijelu dana uz više oblaka i povremenu kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura niža od današnje - do 26 stupnjeva.

I u Slavoniji će povremena kiša ili pljuskovi donijeti prolazno osvježenje pa će temperatura biti do najviše 26 stupnjeva. Slično i na sjevernom Jadranu i u gorju, dakle i ovdje uz prolazno više oblaka povremena kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, a temperatura - od 21 u gorju do 28 stupnjeva na moru.

U Dalmaciji i poslijepodne pretežno sunčano, ali uz povremeno više oblaka i ovdje može biti lokalnih pljuskova. Uz sjeverozapadnjak temperatura - od 27 do 32 stupnja.

U četvrtak će biti barem djelomice sunčano i vruće - temperature će se ponovno približiti 30 stupnjeva. Nove oborine očekuju nas već u drugom dijelu petka pa će u subotu ipak biti nešto svježije.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i vruće - temperature će ovdje biti oko 30 stupnjeva. Jedino na sjevernom Jadranu može biti povremenih nestabilnosti.

Dakle, u srijedu nešto oblačnije, ali onda u četvrtak ponovno pripremite sunčane naočale, bit će više manje vedro, sunčano i vruće.