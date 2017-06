U Splitu će se sutra održati javno okupljanje kako bi se zaustavila ovrha nad 7-godišnjim Cesareom koji bi se prema odluci općinskog suda trebao odvesti njegovom ocu, poduzetniku Alessandru Avenatiju, od kojega je majka Nina Kuluz prije 6 godina pobjegla iz Torina zbog maltretiranja i prijetnji.

Mirno javno okupljanje održat će se u utorak od 9 do 13 sati na adresi Pujanke 71, u organizaciji građana s Pujanki, branitelja iz tog kvarta i članova Torcide. O tome koliko su se Splićani senzibilizirali za cijeli slučaj, najbolje svjedoči transparent s natpisom "Danas Cesare, sutra Duje" koji je osvanuo na zvoniku Katedrale svetog Duje.

Uključila se i Severina

Dolazak na okupljanje potvrdila je i pjevačica Severina Kojić koja je na Facebook grupi „I ja sam majka“ pozvala na podršku majci.

„Dragi moji dobri ljudi, hvala vam na bezrezervnoj podršci koju ste mi pružali ovih dana. Hvala svim ženama koje su mi u svojim porukama podijelile i svoja iskustva. Šaljite i dalje, jer sve se čita i znajte da nismo same!!! Borit ćemo se za sve nas. Sutra, u utorak, jedna majka treba najveću podršku. Sutra je jedno dijete osuđeno na život bez majke. Pravi se nad njim ovrha, kao da je dijete stvar. Ne dozvolimo da nam djecu tretiraju kao brojeve. Od sutra više ništa neće biti isto ako svi zajedno ne odemo u Split. Do jučer je to bio mali Ante, Šime, Domagoj... Sutra Cesare... A preksutra tko zna tko. Vidimo se sutra od 09 do 13 sati u Splitu na adresi Pujanke 71“, napisala je Severina.

Podsjetimo, Nina Kuluz se krajem 2011. godine zbog maltretiranja odlučuje na bijeg od supruga iz Torina.

„Vrijeđao me, gađao predmetima dok sam dojila dijete dok mi je bilo u naručju, prijetio mi, gurao me u zid, zavrtao ruke...Govorio mi je da nisam sposobna za ništa, da sam samo prazna kutija koja je rodila dijete“, kazala je Kuluz u razgovoru za Provjereno.

Tužio majku za otmicu djeteta

U želji da pobjegne od supruga, Kuluz je prije odlaska zaboravila bivšeg partnera prijaviti policiji. On ju je odmah tužio za otmicu i pokrenuo postupak za skrbništvo nakon čega talijanski sud presuđuje da dijete pripada ocu. Odluka postaje pravomoćna i sve se seli na splitski općinski sud koji je po kratkom postupku odlučio da se dijete treba vratiti u Italiju.

Nina Kuluz u međuvremenu četiri godine provodi u Bosni, a po povratku u Hrvatsku na 7 dana završava u pritvoru jer je za njom raspisana tjeralica. Nakon izlaska kreće u pravnu bitku.

Na vrata stana Nine Kuluz sutra bi trebala pokucati policija, odvjetnici, sudski ovršitelji i centar za socijalnu skrb.

Stručnjaci ističu kako najveći problem predstavlja odvajanje od majke s kojom je Cesare proveo nekoliko godina bez prisutnosti oca. To je bilo u periodu između 2011. i 2016. godine kada je Nina Kuluz bila u bijegu jer se nije željela vratiti sa sinom u Italiju.

Majka kaže, kako unatoč preporuci da otac sa sinom provodi najmanje 8 dana u mjesecu, on to ne čini.

„Otac je od 9. mjeseca došao vidjeti dijete pet puta od čega je dva puta bilo zakazano ročište pa je razlog bio taj. Nikad svo to vrijeme nije kontaktirao telefonski s djetetom ili skypeom iako za to ima mogućnosti,“ navodi Kuluz.

Dodatni problem predstavlja i činjenica što Cesare ne priča talijanski, a njegov otac hrvatski jezik.

