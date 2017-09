SDP je tražio osnivanje Istražnog povjerenstva o Agrokoru, čak su uvjetovali izbor ustavnih sudaca s ovim osnivanjem, a onda su naglo promijenili mišljenje i međusobno se posvađali.

Sve je više nezadovoljnih koji smatraju da je SDP na koljenima, da nema stajalište ni o čemu i da je postao nevidljiv i nebitan.

SDP-ov saborski zastupnik, Peđa Grbin, ne želi pred kamere. Njemu bliski SDP-ovci tvrde: razlog je vrludanje oko saborskog povjerenstva za Agrokor i ustavnih sudaca. HDZ-u su prije dva mjeseca postavili ultimatum.

"Ukoliko ne bude dogovora oko istražnog povjeremstva neće biti dogovora oko ustavnih sudaca", rekao je Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, 12. srpnja 2017. No, predsjedništvo i saborski klub su prošlog utorka potvrdili obrat, od ucjene se odustaje. Grbin je o tome i javno govorio, a onda novi obrat obrata.

Gordan Maras, saborski zastupnik SDP-a, naglasnije zagovara povjerenstvo za Agrokor.

"Moj poziv je Goranu Jandrokoviću i Branku Bačiću da se dogovorimo kada će ići povjerenstvo za Agrokor. A ustavni suci? Mislim da to nije pitanje koje se mora riješiti u tjedan - dva dana", kaže Maras.

Ni šef SDP-a, ali ni predsjednik Kluba, na ovu temu, ne daju izjave.

Na naš upit - što se događa u SDP-u, tek su poručili da traju unutarstranačke konzultacije i da će se više znati idući tjedan, nakon sjednice Kluba zastupnika.

"Mi nažalost u nekoliko mjeseci ne znamo koji je stav oko puno tema. Stavovi se mijenjaju od dana do dana. To je jako loše", kaže nedavno smjenjena potpredsjednica sabora Milanka Opačić.

Ostatak oporbe nerado komentira stanje u SDP-u, no svakako imaju mišljenje o novonastaloj situaciji. "Ako SDP ima problema, kao što vidimo da ima, mi drugi moramo pokazati jasan stav, moramo pokazati dosljednost", smatra Anka Mrak Taritaš, predsjednica Glasa.

"Ja sam siguran da će SDP isto tako vrlo brzo ponuditi slične ako ne i iste programske smjernice za napredak naše domovine", kaže Krešo Beljak, predsjednik HSS-a.

Most traži svoje mjesto pod suncem. "Po našim djelovanjima definitivno je Most najjača oporbena stranka", smatra Ante Čikotić, Most.

Bivši partner ima poruku za SDP-ovce, nezadovoljne Bernardićem. "Osobno mislim da nema razloga da ga mijenjaju, mislim da se treba pokazati na nekim od izbora", kaže Ivan Vrdoljak, bivši predsjednik HNS-a.

A na njima ne bi najbolje prošli, jer su vrludanje, prepirke i različiti interesi, SDP srušili na 23 posto potpore birača.

