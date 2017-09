SDP je na početku školske godine održao konferenciju za novinare u Zagrebu na kojoj je kritizirao vlast istaknuvši da dvogodišnje odgađanje reforme pokazuje kako joj nije u interesu dobrobit djece i prosperitet zemlje, nego da sustav obrazovanja stavi pod kontrolu i podijeli što veći broj fotelja.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić kazao je da reforma neće krenuti ni sljedeće godine te da HDZ gura prošlost kao teme, a djeci krade budućnost.

Da je HDZ-u stalo do reforme, imenovao bi povjerenstvo za njezino provođenje, ali to nije u stanju - kad nije to u stanju, kako bi bio u stanju provesti kompletnu strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, kazao je Bernardić. Dodao je da je provođenje strategije upitno budući da je na čelo Posebnog stručnog povjerenstva (PSP) imenovan premijer Andrej Plenković.

SDP u Krapinsko-zagorskoj županiji (KZŽ) provodi ono što Vlada najavljuje, kazao je Bernardić i zaključio da bez povećanja plaća nije moguće motivirati učiteljice i učitelje na taj veliki zahvat.

Predsjednik Savjeta za odgoj i obrazovanje SDP-a Neven Budak ocijenio je da ministrica Blaženka Divjak ima volju za uvođenje kurikularne reforme i da joj SDP daje podršku, ali smatra da je pitanje može li ona samostalno odlučivati u svom resoru budući da je analiza rada PSP-a uočila niz nepravilnosti i prekršaja za koje nitko nije snosio posljedice.

Budak smatra da premijer ne razumije svrhu PSP-a jer se ono često sastaje, intenzivno radi i mora dubinski promišljati, za što čovjek koji vodi državu ne može imati vremena. S druge strane, po Budaku, premijer nije u stanju riješiti ni sukob ministrice i voditeljice PSP-a Dijane Vican, zbog čega su "taoci djeca".

Posljedice odgađanja reforme vidljive su i na iseljavanju. Ove godine je u Hrvatskoj manje 2139 prvašića, kazao je Budak i dodao da treba reorganizirati odgojno-obrazovnu mreže kako bi se racionalizirala sredstva i mogli bolje platiti učiteljice i učitelji.

Saborska zastupnica Sabina Glasovac izrazila je bojazan da je reformu moguće uvesti sljedeće godine te će se u školama nastaviti raditi po programima iz 90-ih.

Za uvođenje reforme potrebno je zadovoljiti četiri pretpostavke za koje treba vremena, kazala je i precizirala da treba imati tim ljudi – ekipirano PSP - koji to može napraviti.

Ne vjerujem da to može učiniti tim na čelu kojeg je premijer, koji se pita kako su podaci o lošem radu PSP-a izišli vani, a ne da ih rješava, kazala je Glasnovac.

Po njoj, također, treba promijeniti zakon što traži najmanje pola godine, treba imati za to sredstva u proračunu, te educirati učitelje i nastavnike, za što treba godina dana.

One je kritizirala pristup vođenju PSP-a, jer, kako kaže, politika treba stvoriti okvir za rad struke, a ona je stavila reformu pod kontrolu.

Jedino što vidim da vlast radi jest da dijeli fotelje. SDP-ova vlada je imala ministra i zamjenika i četiti pomoćnika, a sad uz ministra postoje četiri državna tajnika i šest pomoćnika, kazala je i dodala kako se umjesto u programe novci troše na fotelje.

Hrvatski građani plaćaju dugogodišnje opstrukcije u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koje nije u stanju učiniti minimalni iskorak u pravcu reforme, zaključila je Sabina Glasovac.

Zamjenica župana za društvene djelatnosti KZŽ-a Jasna Petek kazala je da njezina županije izdvaja 43 posto za obrazovanje, dok je prosjek u hrvatskim županijama 35,7 posto.

Kazala je da je cilj stvoriti što bolje i "jednakije" uvjete za rad svim učenicima, posebno nadarenima i za djecu s posebnim potrebama. Pored ulaganja u objekte, izgradnju područnih škola, sportskih dvorana i slično, u toj županiji nastoje na uvođenju fakultativnih programa kojima je cilj podrška djeci u pripremama za nastavak školovanja, razvoj kritičkog mišljenja i, na što su, kaže, osobito ponosni, poduzetničkog učenja. (Hina)