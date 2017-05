"Očekujem saslušati pozicije Sberbanke i nakon toga ćemo vidjeti nastavak suradnje, ali mislim da će se ta suradnja nastaviti", kazao je Andrej Plenković.

Tko će dati financijsku injekciju Agrokoru? Nakon što su Rusi postavili stroge uvjete kreditiranja, iz Agrokora poručuju kako razgovori s hrvatskim bankama idu u dobrom smjeru. Dio banaka odgovorio nam je da pregovori traju, a konačnu odluku još nemaju. U bolje uvjete financiranja uvjeren je i premijer Plenković.

Nakon oštrog upozorenja ruskog Sberbanka - iz Agrokora odbacuju špekulacije da četiri hrvatske banke nisu spremne na kreditiranje. "U tijeku su vrlo intenzivni razgovori o novom financiranju s više banaka i drugih potencijalnih kreditora, uključujući i velike hrvatske banke. Ti razgovori idu u dobrom smjeru i sada su u završnoj fazi."

Smjer suradnje s Rusima mogao bi biti jasniji u ponedjeljak, jer u Zagreb stižu predstavnici Sberbanka. "Očekujem saslušati pozicije Sberbanke i nakon toga ćemo vidjeti nastavak suradnje, ali mislim da će se ta suradnja nastaviti", kazao je Andrej Plenković.

No ruska banka od hrvatske Vlade traži da preuzme dugove Agrokora - kada je već preuzela upravljanje kompanijom. Na pitanje koja je donja granica ispod koje Vlada neće ići u pregovorima oko kreditiranja, Plenković je kazao: "Zakon je sasvim jasan, Vlada želi da ovaj proces restrukturiranja traje sljedećih 15-ak mjeseci".

U tom roku, smatra stručnjak za krizni menadžment, Agrokor se mora više brinuti za zaradu, a ne za potrebe dobavljača. Jer promet, kaže, zabrinjavajuće pada. "To je prvi problem, s time i Konzum i cijela grupa iz dana u dan gube vrijednost. Znači, nije poantau tome da se mi u roku od 15 mjeseci dogovorimo o nečemu jer onda ćemo se razgovarati o tome kako da raščerupamo lešinu", kaže Danko Sučević, stručnjak za krizni menadžment.

Na površinu su, doznajemo, isplivali i sporni marketinški ugovori, potpisani uglavnom na desetogodišnje razdoblje. Sklopljeni su s tvrtkom koju su svega dva mjeseca prije donošenja lex Agrokora osnovale tri bivše zaposlenice Agrokorova marketinga, a surađivale su s Todorićevom kćeri Ivom Balent. Iz Agrokora o svemu kažu: "Izvanredna uprava Agrokora naručila je izvansudsko vještačenje zatečenih ugovora Agrokora i ključnih članica koncerna iz područja marketinga. Svi ugovori koji prema tom vještačenju nisu u skladu s tržišnim praksama i uvjetima bit će ili dovedeni u tržišne okvire ili raskinuti".

Iz Mosta poručuju da iz Agrokora svaki dan izlaze nove nepravilnosti. "Ja samo čekam da netko za to odgovara, ali ne samo da to bude Ivica Todorić, nego oni koju su su dopustili kroz 20 godina da se to dogodi s Agrokorom. Svi političari kojima je Todorić zaposlio članove obitelji, prijatelje, ljubavnice", rekao je Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta.

Kako doznajemo, izvanredni povjerenik Ante Ramljak predao je dopunjeno izvješće o stanju u Agrokoru koje je zatražila potpredsjednica Martina Dalić.

