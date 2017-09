Brojne reakcije na najnovije javno izvješće SOA-e, koje obrađuje sve sigurnosne prijetnje i ugroze.

Tajne službe su, upozorile da je u neposrednom hrvatskom okruženju, odnosno jugoistočnim zemljama više od

10 tisuća sljedbenika salafizma, odnosno, pripadnika radikalnog islamizma, od čega najveći broj njih u BiH.

Prvi put spominju i cyber napade na državne institucije. Samo lani zabilježili su sedam takvih hakerskih napada iza kojih, navodno, stoje Rusi i Kinezi. Za Predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, ovo je dokaz da obavještajci dobro rade.

"To je izvješće nastalo kao rezultat njihovog djelovanja, nikakvog političkog utjecaja. Držim da je objektivno i pokazuje u svakom pogledu porast aktivnosti SOA-e. Brojke same nisu bitne koliko su bitni trendovi i na to upozoravam. Definitivno je rast ekstremizma i broja pojedinaca koji su dio nekakve ekstremističke skupine ili samo su radikalizirani pojedinci, što je danas jedna od posebnih opasnosti", kaže Grabar-Kitarović

Izvješće je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je to dio saznanja i informacija koje su imali i do sada.

Ranko Ostojić, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, kaže da ne treba dizati tenzije oko toga, ali da je dobro biti na oprezu.