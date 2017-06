Reporterka Nove TV Ivana Brkić Tomljenović razgovarala je večeras s dr. Zoranom Bahtijarevićem, ravnateljem dječje bolnice u Klaićevoj, koji je komentirao današnje izjave ministra zdravstva Milana Kujundžića.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je danas kako je lijek za djecu iz Klaićeve nije sporan zbog novca već struka mora izreći svoje mišljenje, kako bi se znalo kolika je korist u usporedbi s rizikom korištenja lijeka Dinutuximab beta Apeiron kod sedmero djece koja boluju od visokorizičnog neuroblastoma.

Istaknuo je da čim povjerenstvo, domaći i inozemni stručnjaci, iznesu mišljenje lijek će biti nabavljen, te je izrazio nadu da će pomoći oboljeloj djeci. Reporterka Nove TV Ivana Brkić Tomljenović razgovarala je tim povodom večeras s dr. Zoranom Bahtijarevićem, ravnateljem dječje bolnice u Klaićevoj.

Kako ste zadovoljni onim što je danas došlo iz Vlade? Dakle, novca će biti, pojedinačno će se razmatrati svi slučajevi i odlučiti zapravo o davanju lijeka kod onih pacijenata kod kojih je korist veća, a rizik manji?

Pozdravljam tu inicijativu, mislim da je to u svemu tome jedan glas razuma, jedna odluka kojom je Vlada pokazala, rekao bih, razumijevanje za situaciju, razumijevanje za položaj tih pacijenata, a s druge strane donijela je jednu mudru odluku i prepustila struci da odluči o tome tko jest, a tko nije kandidat.

Mislim da je to na tragu upravo onoga što mi, pri tome mislim na struku, čitavo vrijeme govorimo - da to ne trebaju odlučivati niti ankete niti Facebook niti ulica nego to treba biti jedna stručna odluka temeljena isključivo i jedino na medicinskim kriterijima.

Imate li vi već možda nekih indikatora koliko bi djece odgovaralo lijeku?

U ovome trenutku se na listi potencijalnih kandidata nalazi sedmero djece. Dvoje od njih su spremni za terapiju ovoga trenutka ili onoga trenutka kada bude donesena odluka, a još petero u redovnoj proceduri prolazi dodatnu dijagnostičku evaluaciju da se potvrdi da odgovaraju uvjetima da bi primili tu terapiju. Očekujem da će oni biti spremni za terapiju unutar nekoliko tjedana do mjesec dana.

Nema nikakve hitnoće pri tome, u smislu prave hitnoće, 12, 24 sata to neće odlučiti. Uvjeren sam da ćemo u roku 7 do 10 dana, najkasnije dva tjedna imati sve preduvjete da se s tim liječenjem započne i na taj način ćemo biti sasvim sigurno u roku.