Rezidencija u Visokoj ulici - bila je visoko na listi predsjedničinih izbornih obećanja. "Ne odustajem od toga, od preseljenja u Visoku, to ću uporno tražiti. Znam da to nije pod mojom nadležnošću, nego Vlade, ali nadam se da će biti toliko razboriti da to provedemo", rekla je predsjednica 11. siječnja 2015.

"Više nismo u ratu da bismo morali imati rezidenciju na Pantovčaku", rekla je 13. siječnja 2015. "Dvije godine kasnije - u zgradu u Visokoj uselila nije. No, u Uredu predsjednice, nisu odustali od preseljenja na neku drugu lokaciju. Kamo će s Pantovčaka? Odgovor na to - trebalo bi im dati Ministarstvo državne imovine - koje traži odgovarajući prostor.

Predsjedničino Povjerenstvo - završilo je s radom. Kažu: sada je na ministru Goranu Mariću da udovolji mišljenju struke i u registru imovine pronađe prostor koji zadovoljava smještajne, protokolarne i sigurnosne uvjete.

Kontrola Vlade

Najavljivala je i oštru kontrolu tada Milanovićeve Vlade. "Neću se libiti ni lupiti šakom o stol i predsjedniku Vlade, niti prozvati na odgovornost bilo kojeg ministra", rekla je Kolida Grabar Kitarović 11. studenog 2014.

Zbog loše gospodarske slike - predlagala i sazivanje tematske sjednice. Iako za to nema ovlasti. "Ja ne želim doći na tu sjednicu Vlade i postavljati neugodna pitanja i izazivati incidente – upravo suprotno - mislim da zajednički možemo napraviti puno više", kazala je predsjednica 25. veljače 2015. Ministre nije okupila, a ozbiljnije kritike na rad Vlade Tihomira Oreškovića su izostale.

Briga o mladima

Jasno je dala do znanja da želi brinuti o mladima. "Moramo im otvoriti prostor u gospodarstvu, politici i društvenom životu. Moramo im dati posao. Neka se čuje njihov glas", kazala je predsjednica 15. veljače 2015. Danas joj zamjeraju što se njihovim problemima nije bavila više. Osnivanje Ureda za zviždače - bilo je na popisu ostvarenih obećanja. No, brzo ga je i ukinula.

"Ne može ljudima dati bolji život, nije čarobnjak, da čarobnim štapićem podigne BDP, jasno je da je to bilo nerealno", rekao je politički analitičar Tihomir Cipek. U odnosu na svoje prethodnike obećavala je i - smanjila troškove ureda. Pa i broj zaposlenika. No, neki su je savjetnici napustili.

Novac iz predizborne kampanje donirala je u humanitarne svrhe. "Svaki račun, svaku donaciju ćemo prikazati i ona će se moći provjeriti kod onih kod kojih smo uplatili", rekla je Grabar Kitarović 29. travnja 2015. No, da izbjegne plaćanje poreza, prvo ga je prebacila na HDZ-ov račun. I zbog toga dobila packe

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Ponovno je provjeravaju i to zbog boravka u SAD-u. Jučer im je o tome poslala dopis. No, je li ponudila odgovore o čijem trošku i na čiji je poziv otputovala, s kim se sastala i o čemu sve razgovarala - nijedna strana ne otkriva.