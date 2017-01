Od ovog polugodišta roditelji više neće morati za svaki izostanak djeteta odlaziti po liječničku ispričnicu. Naime, po izmjenama pravilnika roditelji će više puta na godinu moći sami opravdati djetetov izostanak s nastave.

"Za do tri dana uzastopno roditelji će sami više puta godišnje moći opravdati izostanak djeteta u školama. A to će naravno liječnIcima puno značiti jer će ih administrativno rasteretiti", kazao je dr. Alen Piralić.

Također, izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, po priopćenju Ministarstva obrazovanja može odobriti i učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana te učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

Izmjene se sviđaju i roditeljima, ali i učenicima. "Mi roditelji koji smo zaposleni teško izlazimo iz firme i voditi dijete kod doktora zbog ispričnice za jedan dan. Ovako kad je tri dana onda ipak može dijete ostati kući", kaže Dragan Grubješić.

"Moje dijete je boležljivo i često idemo kod doktora, na pretrage, pa može nešto navući u čekaoni. Ovo je puno, puno bolje!", ističe Silvija Relić.

Osim što roditelji sami mogu unutar tri dana ispričati izostanak djeteta, postoje još neke olakšavajuće izmjene. "Ukoliko je dijete išlo obaviti neku dijagnostičku pretragu ili je išlo na specijalistički pregled, na tome mjestu također može dobiti potvrdu koja vrijedi kao ispričnica za školu", kaže Dragan Soldo iz Hrvatske liječničke komore.

Izmjene će na snagu stupiti 19.siječnja i svaka škola ih mora jednako primjenjivati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr