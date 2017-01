Do kuće na jednom od kustošijanskih brežuljaka u kojoj stanuje obitelj Ilije Karamatića vodi uska ulica i nekoliko desetaka stepenica. Prije tri godine Ilija bi se njima popeo u tren oka. Tada je još jedva znao što je to multipla skleroza, teška bolest s kojom danas živi.

Kreće se uz pomoć štaka, a svog trogodišnjaka i sedmogodišnju kćer prehranjuje skupljanjem boca.

"Moram ih skupiti dnevno bar sedamdeset da bismo preživjeli. Nekad mi za to treba i cijeli dan", priča nam Ilija kojeg smo posjetili u njegovom domu. Ilija s nevjenčanom suprugom i dvoje djece živi u unajmljenom stanu kojeg plaća 2400 kuna. Invalidska mirovina mu iznosi 1250 kuna, a kad se zbroje svi dodaci ukupno mjesečno dobije 2850 kuna plus 599 kuna dječjeg doplatka. Supruga tek povremeno radi i to "na crno", pa bez skupljanja boca teško mogu živjeti.

"Hvala vam, a treba li vama što?"

U razgovoru nas svakih nekoliko minuta prekida neka dobra duša. Među njima je i gospođa Đurđica koja je pročitala priču o Iliji i odlučila donijeti nešto stvari za njegovu djecu. Ilija joj zahvaljuje, a onda pita: "Treba li vama što?".

I doista, kuhinja mu je zatrpana vrećicama koje neprestano donose dobri ljudi. U nekih pola sata, koliko smo proveli s njim, navratilo je desetak ljudi koji su mu ostavljali hranu, odjeću za djecu i igračke kojima se njegov trogodišnji Ivan najviše radovao. Navratile su Marijana Matešić iz udruge "Dobra volja" s kolegicom Marinom koje su donijele Ilijinoj djeci čizmice za zimu. Svratila je i novinarka Mladenka Šarić koja je donijela toliko stvari da je do automobila morala dvaput.

Ilija nam je za to vrijeme pričao o svojoj bolesti s kojom se bori već tri godine, o maloj invalidskoj mirovini od koje teško mogu preživjeti, o skupljanju boca, ali oko mu je zasuzilo samo kad je govorio o djeci. "Htio bih njima nešto ostaviti da mogu reći da im je tata nešto ostavio", kaže Ilija koji se već sad priprema za rođendansku proslavu svoje kćeri koja će 19. veljače proslaviti osmi rođendan. "Već mi je rekla kakvu bi tortu htjela i ja ću je napraviti. Ja kuham sve kod kuće, nije mi problem za njih, jedino mi treba malo snage", kaže Ilija.

Slučajan susret u tramvaju promijenio mu život

Ovoga ponedjeljka djeca su poželjela pizzu. Vole baš onu koju im napravi tata, kažu da je njegova najbolja. Zbog namjere da im ispuni tu želju za Iliju je saznala cijela Hrvatska.

Toga je dana ušao u tramvaj sa svojim sinom koji je spavao u kolicima. Namjeravao je otići do trgovine, da kupi šunku, sir i sve ostalo što mu treba. Slučaj je htio da se u tom tramvaju vozila i Kristina Paić, 21-godišnja studentica tekstilnog inženjerstva koja je primjetila čovjeka sa štakama i kolicima u kojima spava dječačić.

"Kolicima je udarao ljude, valjda sam zbog toga i obratila pažnju. Dijete se probudilo i reklo: Tata, ja sam gladan", kaže Kristina, koja je počela razgovarati s Ilijom i polako otkrivala njegovu tužnu priču. U tramvaju je bilo još putnika, ali nisu se obazirali na teško bolesnog muškarca s djetetom i njegovu priču. Tek je jedna gospođa prišla i pružila mu 20 kuna.

Kristina je s njim otišla u trgovinu i kupila mu hranu. "Pomažem kad mogu, ali rijetko dajem novac. Radije kupim hranu ili nešto drugo što im je potrebno", priča nam Kristina. On joj je zahvalio, pozdravili su se i krenuo je svatko svojim putem.

Izbrisali joj post

No, Kristinu je njegova priča progonila cijelog dana. "Došla sam kući i cijeli dan sam bila pod dojmom. Imala sam njegov broj i razmišljala sam što mogu napraviti. Pomislila sam da mogu nešto napisati, ali što s tim", priča nam Kristina, koja je na kraju svoju kratku priču objavila jednoj popularnoj stranici na Facebooku koja objavljuje priče o Zagrebu, međutim moderator ju je uklonio već nakon nekoliko minuta, smatrajući da ona nema veze s tom grupom.

No, već tih par minuta bilo je dovoljno, priču su vidjeli drugi i počeli je prenositi na svojim stranicama. Prenijeli su je i mediji i vrlo brzo za Iliju je saznala cijela Hrvatska. I ne samo Hrvatska.

"Telefon mi je počeo zvoniti u utorak i do sada nije stao. Zvali su me iz Francuske, čak i s Novog Zelanda i žele mi pomoći. Još uvijek ne mogu vjerovati koliko mi se ljudi javlja", kaže Ilija.

Informatičar bez posla prikupio mu 19 tisuća kuna

Ako je Kristina bila osoba koja je zakotrljala humanu lavinu, Stjepan Ćorić je jedan od onih zbog kojih se lavina još uvijek valja. Ćorić je pokrenuo akciju prikupljanja novčane pomoći za Karamatića i njegovu obitelj putem internetske platforme generosity.com. U vrijeme pisanja ovog teksta 123 osobe su uplatile ukupno 2772 dolara za Iliju (oko 19 tisuća kuna).

Ćorić ne poznaje ni Iliju ni Kristinu, već je vidio priču o njemu i odlučio pomoći. "Informatičar sam i imam iskustva s kampanjama za prikupljanje novca, pa sam odlučio da iskoristim to svoje znanje i pokušam pomoći", kaže Stjepan koji nikad prije nije napravio nešto slično. Doniranje mu nije strano, on i supruga često se uključuju u razne akcije svojim doprinosom, ali se nikad nije ovoliko angažirao.

Priznaje da je okidač bio to što su u pitanju mala djeca. "Možda sam reagirao ovako jer sam i sam otac trogodišnje djevojčice, a i nedavno sam ostao bez posla pa imam vremena za sve ovo", kaže Ćorić koji je otkaz dobio na samu Novu godinu.

Cilj kampanje je prikupiti tri tisuće dolara, ali taj će iznos sasvim sigurno biti premašen, pa će je Ćorić ostaviti aktivnom još neko vrijeme i nakon toga. Kako je Iliji račun blokiran, novac će mu dostaviti osobno, a sve koji žele pomoći savjetuje da Iliji doniraju ili novac ili poklon-bonove trgovačkih centara u kojima za njih može kupiti što mu bude potrebno.

Obećali mu stan

Ilija sam kaže da sad ima sve što im treba, i hrane i odjeće za djecu. Čak su počele stizati i ponude za posao njegovoj nezaposlenoj supruzi Nataši koja se više od 20 godina bavila cvjećarstvom. Javili su se i dobri ljudi iz Rovinja, pa Ilija vjeruje da će svoju djecu ovoga ljeta uspjeti odvesti na more. Obećao im je i prošle godine, ali obećanje ipak nije uspio ostvariti.

"Treba mi samo malo zdravlja i da djeci mogu nešto priuštiti. Najveći mi je problem stan, da ne plaćam ovoliko podstanarstvo i da se ne moram penjati uz taj brijeg i uza sve te stepenice", kaže Ilija, dodajući kako mu se čini da bi mu se ta želja mogla ostvariti jer su mu se javili već neki ljudi iz Grada i obećali mu da će dobiti stan.

Trebaju mu i lijekovi koji su vrlo skupi, pa poziva one koji mu žele pomoći da kupe lijek Enada koji stoji oko 660 kuna, te vitamin D3.

Svi koji na bilo koji način mogu i žele pomoći Iliji Karamatiću mogu mu se javiti na broj mobitela 091/ 3956-976 ili na adresu Vaganačka cesta 15/1, Gornja Kustošija, Zagreb.