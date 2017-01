Rubio je na svom Twitter profilu objavio fotografiju s Grabar-Kitarović, s kojom se sastao u srijedu navečer. Rubio je naveo da je s predsjednicom Hrvatske razgovarao o načinima jačanja američkih odnosa s "bliskim NATO saveznikom".

Met with Croatian President @KolindaGK today and discussed ways to deepen our ties to a close NATO ally. pic.twitter.com/VUJeIniduY