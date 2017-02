Državno odvjetnišvo u Ministarstvu branitelja trenutačno provodi izvide zbog niza nepravilnosti na putnim nalozima iznosa od 980.000 kuna.

Podsjetimo, Državni ured za reviziju još je lani u rujnu zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta dao uvjetno mišljenje Ministarstvu branitelja, a to je opet postalo aktualno nakon što je javnost nedavno saznala da je revizija za 2015. otkrila sumnjive isplate u uredu bivšeg premijera Zorana Milanovića zbog čega je uhićen bivši predstojnik tog ureda i SDP-ov saborski zastupnik Tomislav Saucha protiv kojeg je određen istražni zatvor.

S Predragom Matićem u Dnevniku Nove TV razgovarao je Mislav Bago.

Kad ste vidjeli da DORH provodi izvide zbog putnih naloga u iznosu od 980.000 kuna jeste li ikad pomislili da ste vi sljedeći Tomislav Saucha?

Nikada nisam to pomislio. Žao mi je zbog ove spin afere zbog se najviše sekiraju moji roditelji. To je klasični obrazac HDZ-a za skretanje pozornosti: To su tehničke nepravilnosti. Glavni revizor mi je rekao da se tu radi o tehničkim nepravilnostima prilikom popunjavanja putnih naloga i tu nema kaznene odgovornosti. Spokojan sam kao beba.

Kako ste izračunali da bi prebacivanje statusa vojnika HVO-a u status vojnika Hrvatske vojske koštalu milijardu kuna?

Nas je 250 pripadnika HVO-a tužilo i uzelo, ja držim nepripadajuće 245 milijuna kuna. Kada pomnožimo 6750 preostalih pripadnika HVO-a koji su na mirovini u RH, koji bi nas tužili, onda dolazimo do iznosa od 1,2 milijarde kuna

Može li se napraviti neka nagodba?

Tko bi napravio nagodbu za novce za koje ljudi smatraju da im pripadaju.

Je li to hrvatska obveza prema zakonu ili je to obećanje koje se sada mora politički sprovesti?

To je obećanje. Od 100 prosvjednika koji su bili ispred Ministarstva branitelja, njih 90 su bili članovi HVO-a. Radi se o političkom obećanju koje će sada biti teško ispuniti. Vidjet ćemo hoće li se netko usuditi provesti tu zakonsku odredbu.

Hoće li time ta priča biti završena, hoćemo li time tim ljudima isplatiti dug iz rata?

Ne, oni se tek onda ukrcavaju u zajednički autobus s 70.000 drugih ljudi koji primaju invalidnine i mirovine ove države, stanove, automobile i sve ostalo...

Koga smatrate odgovornim za stanje SDP-a koji gubi rejting iz mjeseca u mjesec. Jeste li ikad sebe vidjeli kao krivca zbog vaše retorike i napada na vodstvo stranke?

Mene ljudi poznaju, to je moj način i stil izražavanja. Odgojen sam da govorim istinu i nikome ne radim iza leđa. I u ratu sam bio pošten, mene cijene i moji neprijatelji.

Ali stranka funkcionira tako da se o tome govori na stranačkim tijelima, a ne da javno tako govorite o predsjedniku i njegovim suradnicima.

Oni koji rade zaplete, moraju biti sretni da je to kažem u lice.

Tko su ti?

To su ljudi koji su frustrirani jer nisu u Saboru i sada bi htjeli gospodariti strankom.

Mislite na potpredsjednike?

To ste vi rekli, ne ja.

Ispada da vi imate problema sa Zlatkom Komadinom i Rajkom Ostojićem, da su oni vama crvene krpe.

Ja nemam problema ni sa kim. Nisam imao problema ni s neprijateljima u ratu, a kamoli sa stranačkim kolegama. Ako oni imaju problema sa mnom, to je neko drugo pitanje.

Jeste li svjesni da vas zbog vaše retorike mogu izbaciti iz stranke?

I to je neka opcija. Ja smatram da sam jedan od najpopularnijih članova stranke zbog toga što govorim istinu. Ako netko smatra da će se retjing stranke poboljšati mojim izbacivanjem, dapače, samo neka probaju.

