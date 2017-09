Zadar i Nin su u svega nekoliko sati doživjeli količinu oborina koja je jednaka količini vode koju ispusti milijun i pol kanadera, primili su tisuće poziva u pomoć, uništeno im je nekoliko prometnica i mostova. Stanje se napokon smiruje, ali tek sada dolaze najgore brojke - one od štete.

Najgore poplave u posljednjih 30 godina pogodile su područje Zadarske županije u ponedjeljak. Vatrogasci i hrvatska vojska još se bore s ispumpavanjem poplavljenih područja u Zadru, a u Nin je došla i amfibija MORH-a.

U Zadru tijekom noći nije bilo većih intervencija, a broj prijava je opao. Iz Županijskog vatrogasnog centra navode da su ispumpavanja još u tijeku, vatrogasci su na terenu. Na nekim područjima iz kuća i objekata voda se i sama povukla, negdje su se stanovnici sami aktivirali, a snage na terenu interveniraju gdje god stižu.

Jučer popodne su iz Vodovoda Zadar potvrdili na temelju monitoringa da je voda u cijelom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda zdravstveno ispravna, a većina vrtića i škola od srijede nastavljaju normalno s radom.

U Ninu također nije bilo problema tijekom noći, kiša je uglavnom prestala pa će sanacije štete teći neometano. Prirotitet još stoji na popravku oštećenog vodovoda, ali i sanaciji mostova i prometnica koje je bujica vode potpuno devastirala. Andrija Jarak se sinoć za NovuTV javio iz Nina gdje mu je satnik Brkić priopćio da će MORH u srijedu započeti s izgradnjom manjeg mosta.

Uništavanje mostova i prometnica su šteta koju je teško spriječiti u ovakvim nenadanim okolnostima, no neki nasipi kao onaj kraj Solane Nin trebali bi biti faktor na koji se može računati u slučaju sličnih nepogoda.

Ipak, zbog poplava došlo je do oštećenja nasipa kod solane, koji se prema službenoj dokumentaciji nalazi u nadležnosti Hrvatskih voda, no od njih zasad nema službenog očitovanja niti je proteklih dana iz Hrvatskih voda itko došao na to područje.

Kreće zbrajanje štete

Sljedećih dana se svi stanovnici pozivaju da mogu preuzeti i predati obrasce za prijavu štete u posebnom uredu koji je otvoren na adresi Narodni trg 1, Zadar - a koji će raditi od 8 do 20 sati svakog dana, uključivši subotu i nedjelju. Osim toga, građani i pravne osobe prijave mogu izvršiti i na web stranicama Grada Zadra.

Zaprimanje ispunjenih obrazaca počet će od trenutka kada se proglasi elementarna nepogoda na području Zadarske županije. Krajnji rok za prijavu štete bit će osam dana od proglašenja elementarne nepogode.

Više o sanacijama i proglašenju će se znati nakon sastanka državnih i gradskih čelnika. Ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić posjetit će Zadar u srijedu. Na radnom sastanku sa županom Zadarske županije Božidarom Longinom i gradonačelnikom Grada Zadra Brankom Dukićem razgovarat će o štetama te mogućnostima za njihovo saniranje.