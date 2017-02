Inicijatori peticije "Stop plagiranju u Hrvatskoj" upozoravaju da je plagiranje rašireno u obrazovnom i akademskom sustavu, što vodi opasnom slabljenju društvenog povjerenja.

Iako se u kratkom objašnjenju povoda za organiziranje peticije ne spominju imena, jasno je da je povod upravo slučaj Pave Barišića, ministra znanosti i obrazovanja, za kojeg je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju utvrdio da je plagirao dijelove tuđih članaka.

"Mnoge službeno utvrđene činjenice pokazuju da je plagiranje raširen problem u akademskom, obrazovnom i javnom djelovanju u Republici Hrvatskoj. Plagiranje i slični oblici etički neprihvatljivog ponašanja dugoročno uništavaju znanstvene, obrazovne i odgojne ustanove, te vode opasnom slabljenju društvenog povjerenja", kaže se u pojašnjenju razloga za pokretanje peticije.

Inicijatori kažu da peticijom žele javno izraziti duboku zabrinutost zbog takvog stanja, a od Vlade i Sabora traže da podrže politiku nulte tolerancije na plagiranje te da "osobito strogo sankcioniraju sve slučajeve plagiranja počinjenih od osoba na javnim funkcijama u Republici Hrvatskoj".

Tko su inicijatori

Peticiju je pokrenulo 18-ero osoba: Ana Barač, docentica i liječnica, Georgetown University, Frano Barbir, profesor i znanstvenik, Sveučilište u Splitu, Ivan Damjanov, profesor i znanstvenik, University of Kansas Medical Center, Ivan Đikić, profesor i znanstvenik, Goethe-Univeristät Frankfurt i Sveučilište u Splitu, Željka Fuchs, profesorica i znanstvenica, New Mexico Tech, Vesnica Garašić, docentica i znanstvenica, Sveučilište u Zagrebu, Boris Lenhard, profesor i znanstvenik, Imperial College London, Žaklin Lukša, profesorica biologije, Čakovec, Stjepan Marčelja, znanstvenik i Honorary Professor, Australian National University, Martina Mijušković, znanstvenica, Genomics England, London, Bojan Pečnik, Hipersfera doo, Zagreb

Tina Perica, poslijedoktorandica i znanstvenica, University of California San Francisco, Hrvoje Prpić, poslovni anđeo, Silicijska dolina, Janoš Terzić, profesor i znanstvenik, Sveučilište u Splitu, Nikica Simić, profesor i učitelj, Zadar, Davor Branimir Vincze, student doktorand, Stanford University, Dejan Vinković, znanstvenik, Institut sinergije znanosti i društva, Čakovec i Jure Zovko, filozof, Institut za filozofiju Zagreb i Sveučilište u Zadru.