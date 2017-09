Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u New Yorku da bi bilo "jako loše" ako je istina da su se na udaru prisluškivanja bosanskohercegovačke državne Obavještajno sigurnosne agencije (OSA) našli hrvatski dužnosnici iz Hrvatske i BiH te razne kompanije.

Kako je rekao, u ovom trenutku nema sva saznanja o toj temi, te da se čuo s ravnateljem hrvatske Sigurnosno-obavještajne agencije i da očekuje pune informacije po povratku u Hrvatsku.

"Ali to da se prisluškuje hrvatske dužnosnike, to je jako loše u svakom slučaju ako je istina, ali to ćemo vidjeti kad se vratim", rekao je novinarima Plenković koji u New Yorku sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Komentirajući navode tjednika "Nacional" o prisluškivanju hrvatskih političara i gospodarstvenika, koje provodi OSA ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je to praktički potvrdio.

"Sve je urađeno sasvim legalno, legitimno, i ništa u tome nema novo. To radi svaka država, ne samo u Europi, i u svijetu, i to rade sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine, to radi i obavještajna agencija Bosne i Hercegovine", kazao je Mektić novinarima.

"Nacional" je u svom ovotjednom izdanju objavio kako je temeljem uvida u više tajnih izvještaja OSA-e došao do dokaza da ta služba "vodi specijalni rat protiv Hrvatske, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i vanjske politike hrvatske vlade, ali i hrvatskog naroda u BiH".

Plenković je rekao kako za sada ne može dati konačni sud o ovom slučaju.

"Ne bih donosio nekakve definitivne sudove u ovom trenutku, tema je preosjetljiva, a za mene je BiH kao država i najbliža i najbitnija i imamo veliki interes za dobre odnose i za Hrvate koji su tamo konstitutivan narod. To sam pokazao od prvog dana mandata – sedam posjeta BiH u manje od jedanaest mjeseci", rekao je Plenković

Tome je dodao da uvijek ima na umu da je previše toga što nas spaja, a sve otvorene teme sigurno nisu nerješive. (Hina)