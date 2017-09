Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u ponedjeljak u izjavi za Hinu kako je spreman snositi posljedice i napustiti stranku ako "sadašnji predsjednik i kolege iz stranke misle da Bernardić radi dobro svoj posao i da će se njegovim isključenjem iz SDP-a situacija popraviti".

"Nisam još čuo da se moje ime nalazi na tzv. listi za odstrel, već sam to pročitao u medijima. U ovom trenutku mogu samo reći da sam spreman snositi posljedice, a ako predsjednik stranke i kolege iz stranke misle da Bernardić radi dobro svoj posao i misle da će se mojim isključenjem iz SDP-a situacija popraviti, da će sve biti kao prije, odnosno da će zbog toga rejting SDP-a doći na 30 posto i da ćemo prestići HDZ, onda je to odlična stvar. No, bojim se da to nije slučaj", istaknuo je Grbin komentirajući medijske napise kako je njegovo ime, uz Ranka Ostojića, Milanku Opačić i Miranda Mrsića, navodno na listi za izbacivanje iz SDP-a.

Peđa Grbin je bio u Pazinu na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Istarske županije.

Ocijenivši kako Davor Bernardić sigurno nije najveći problem stranke, nego, kako je rekao, "slika tog problema", Peđa Grbin je izjavio da se slaže s Ivanom Račanom koji je prije nekoliko dana poručio da je SDP "u svojevrsnoj krizi identiteta, gdje se mnogi u stranci bore za očuvanje svojih fotelja".

"SDP ima dvije opcije"

"U ovoj situaciji u kojoj se danas SDP nalazi imao sam dvije opcije. Jedna je zabiti glavu u pijesak i praviti se da se ništa ne događa, čuvati svoju poziciju potpredsjednika stranke i potpredsjednika Odbora za ustav ili reagirati i upozoriti na problem, protresti stranku te ako to znači sutra snositi nekakve posljedice", rekao je Grbin i dodao kako je "u cijeloj priči" najvažnije da situacija u kojoj je SDP bude riješena, i to što prije.

Po njegovim riječima, poziv za ostavkom predsjedniku stranke bio je čak i prijateljski poziv nekoga tko vidi da je stranka u problemima i predlaže drugi način njihova rješavanja.

"Predsjednik taj poziv nije prihvatio, a sada nam ne preostaje drugo nego da u okviru institucionalnih pravila stranke pronađemo izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo. Da budemo jasni, situacija je neefikasnost i neučinkovitost SDP-a kao oporbe i kao jednog od jamaca opstanka demokracije u Hrvatskoj", istaknuo je Grbin i ponovio kako u SDP-u postoji kriza vodstva. "To nije sporno, i ona se svakog dana očituje u načinu na koji donosimo odluke i u načinu na koji interveniramo kada se u društvu pojavljuju pojave na koje moramo reagirati, osuditi ih, pokušati spriječiti svim demokratskim načinima", dodao je.

Na pitanje ima li ambicije postati predsjednik stranke, Peđa Grbin je odgovorio kako je to sekundarno pitanje.

"Nemam namjeru dopustiti da se situacija u SDP-u pretvori u okupljanje ljudi koji su za Peđu, Sinišu ili Arsena. Ako krenemo licitirati s time tko će biti predsjednik, nećemo napraviti baš ništa", rekao je.

Nastavi li Todorić optuživati Vladu i pritom ne davati dokaze svojim optužbama, jedino kome pomaže je Vlada

Komentirajući Todorićev poziv za osnivanje istražnog povjerenstva o Agrokoru, Grbin je rekao kako Todorić - nastavi li optuživati Vladu i pritom ne davati dokaze svojim optužbama - jedino pomaže Vladi.

"Vikanje bez da se podastre papir iz kojeg će proizaći sve što je rekao dovodi do toga da će svi početi odmahivati rukom ne samo na njegove optužbe, nego i na argumentirane kritike rada Vlade kada je Agrokor u pitanju. Dakle, ili će što prije podastrijeti dokaze svojim tvrdnjama, ili će napraviti daleko veću štetu od one koje je već nastala. Nije problem Agrokora nastao sam od sebe bez sudjelovanja Todorića. On u toj priči može biti jedino i isključivo sukrivac", zaključio je Peđa Grbin. (Hina)