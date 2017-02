Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, potvrdio nam je u petak kako nastavu informatike žele osuvremeniti uz napisane kurikulume. No dok traju analize učitelji uzimaju stvar u svoje ruke.

Uz tablete u nastavi, za razliku od većine Hrvatske, jedna varaždinska škola je zakoračila u 21. stoljeće. Nina i Dina, učenice 1. Osnovne škole Varaždin kažu da se uz tablete bolje uči jer je to zabavnije, pa učenike potiče na više učenja.

Za modernu nastavu u ovoj su se školi sami pobrinuli uz europske projekte. "Do sada smo uspjeli izvući oko 80 tisuća eura, opremiti se. Nabavili smo tablete, pametne ploče i poslali smo šest učitelja na edukaciju u inozemstvo", kaže učiteljica Tea Pavičić Zajec.

U korak s modernim generacijama konačno bi trebala ići cijela zemlja. Planove i programe informatike iz devedesetih planira se zamijeniti s kurikulumima iz reforme školstva koji stoje napisani već mjesecima.

"Dokumente koji su već napravljeni sad analiziramo i neke od njih ćemo promijeniti za sljedeću školsku godinu. Recimo, informatiku", kaže ministar Barišić.

No, upitno je hoće li se primjenjivati cijeli ili samo dijelovi napisanog kurikuluma. O svemu će tek raspravljati i Povjerenstvo za strategiju obrazovanja.

Boris Jokić, bivši voditelj kurikularne reforme, smatra da nepripremljeno uvođenje može imati samo negativne posljedice. "Oko uvođenja informatike treba imati cjelovito rješenje, kao i kod cijele reforme. Promjenu treba cjelovito uvesti u odgojno-obrazovni sustav. Sve što je u dnevno-političke svrhe nije dobro", kaže Jokić.

Lidija Kralj je jedna od autorica novog kurikuluma. Oko njihove provedbe nitko ih još nije kontaktirao. No, kaže da bi se rado uključila u njegovu potpunu promjenu.

"Svi mi, koji smo na to potrošili dvije godine, rada imamo taj kurikulum u glavi i mi smo na njega zaista ponosni", kaže Kralj.

Prema kurikulumu, informatika ostaje izborni predmet, no učili bi ju već prvašići. "Htjeli bismo da učenici do kraja osnovne škole budu spremni izrađivati mobilne aplikacije i to je jedan korak", kaže Kralj.

Problema zastarjele informatike Ministarstvo je konačno svjesno. Sada ga još samo moraju i rješiti.

