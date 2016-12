Ovo je priča o IT sektoru i Osijeku, gradu koji postaje prava hrvatska Silicijska dolina. Govorimo o najbrže rastućoj industriji koja zapošljava i još će zapošljavati. Svi koji završe taj fakultet - naći će posao. Štoviše. U Osijeku je postao izazov pronaći kvalificirane radnike. Samo prošle godine zaposleno je više programera no što ih je diplomiralo na osječkim fakultetima.

"Dovoljno ih nema nikad. Međutim, to nije samo specifično za Osijek i Hrvatsku, to je globalni problem. U ovoj je struci uvijek manjak radne snage", odgovorio je na to Denis Sušac, vlasnik jedne softverske tvrtke.

Odlaze li mladi ljudi?

''Odlaze, ali ne toliko koliko se priča. Postoji ta atmosfera odlaska iz države, no mi nemamo toliko problema s odljevom.''

Kako rješavate nedostatak kadra?

"Na razne načine. Unutar zajednice smo pokrenuli edukacijske inicijative, međutim najbolje rezultate nam daje suradnja s ljudima koji su zaduženi za rješavanje tog problema. To je Osječko sveučilište. Od iduće godine se planira pokretanje novog studija koji bi u znatnijoj mjeri riješio problem. Znači, stvarao kadrove koji su krojeni po našoj mjeri jer je program rađen u suradnji sa sveučilištem".

Konačno je Osječko sveučilište osluhnulo potrebe samog tržišta.

"Tako je. Dosta se priča da je ta suradnja nedovoljna, međutim mi smo odlučili probati. Kucali smo i vrata su se otvorila. Imamo stvarno krasan program i nadamo se da će kroz tri godine, a radi se o dodiplomskom studiju, prva tranša ljudi stvarno napraviti veliki iskorak za cijelu lokalnu industriju.''

Kako zadržati mlade informatičare koji su traženi posvuda u svijetu?

"Jedan je način da ih se dobro plaća, od toga nema bježanja, a druga stvar je da mladi ljudi stalno traže izazove. Novac im jest motiv, ali nije jedini. Traže kopletno okruženje. Traže izazovan posao, traže dosta učenja i traže kvalitetu života. Mi smo mišljenja da u Osijeku tu kvalitetu mogu imati.''

Kolika je plaća?



"Plaća je iznadprosječna. Za one koji imaju nešto više iskustva i nešto više znanja je bitno iznad prosjeka.''

Na području Osječko-baranjske županije trenutačno je registrirano 109 softverskih tvrtki i u njima u ovome trenutku radi više od tisuću ljudi. A to je više nego u bilo kojoj osječkoj tvornici.

Osječanin Danijel Vrgoč (29) je programer. Posao u struci zadržava ga u rodnome gradu. Danijel se na poslu osjeća doslovno kao kod kuće. Radi u kućnim papučama i nije jedini. "Pravilo je da nema pravila. Kako kome više odgovara da se osjeća komotnije, naravno, poželjno je. Meni odgovara u papučama", pojašnjava Vrgoč.



Ugodno radno okruženje. Početna plaća iznad hrvatskog prosjeka, mogućnost napredovanja, klijenti iz cijelog svijeta - dovoljno razloga za ostanak. "Ja sam magistra ekonomije. Imala sam sreće da sam odmah nakon diplome dobila posao. Nije prošlo ni mjesec dana. I stvarno sam sretna jer ovdje se osjećam ugodno i radim među mladim ljudima", potvrdila je ekonomistica Dunja Vorkapić.

"Radimo sa najnovijim tehnologijama i dosta moderne sustave. Definitivno izazova ima", otkriva Kristijan Horvat, projekt-manager.

"Trenutačno zapošljavamo 45 radnika, s tim da smo u 2016. zaposlili 16. Znači, tempo zapošljavanja je dosta velik. Takav će i ostati po naznakama koje imamo za iduću godinu", otkrio je Denis Sušac, vlasnik softverske tvrtke.



Slavonski su softveraši među najbrže rastućim kompanijama srednje Europe. Potencijal je ogroman.



"Mi smo jednom prilikom brojali zemlje s kojima smo nešto radili i nabrojali smo preko 80. Primarna su nam tržišta SAD i Zapadna Europa. Dosta radimo s Australijom, Bliskim istokom, cijeli svijet", dodao je Sušac.

