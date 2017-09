Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić potvrdio je da je Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH, u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, prisluškivala određene hrvatske dužnosnike.

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, je rekao da je OSA hrvatske dužnosnike prisluškivala s ciljem zaštite ekonomskih interesa BIH i njenih građana.

"Sasvim je legalno i legitimo pravo svake zemlje, pa i BiH, da štiti sve svoje interese i interese građana BiH. Prema tome, institucije BiH, ali i niži nivoi vlasti, dužni su da štite te interese", rekao je Mektić novinarima u Sarajevu", rekao je Mektić, prenosi portal Klix.ba.

Mektić kaže da su OSA i druge bosanskohercegovačke sigurnosne agencije dužne štititi i ekonomske interese BiH te da je zaštite od nelojalnih i nekorektnih napada koji bi mogli utjecati ili ugroziti ekonomske temelje BiH i nanijeti joj ekonomsku štetu.

Dodao je da to rade i druge europske i svjetske zemlje te da službe u BiH štite interese građana od "nečijih profiterskih namjera".

"Sve do čega smo došli i što smo saznali u vezi s ovom aferom o kojoj su pisali mediji, preduzimali smo u skladu sa zakonom i Ustavom BiH, štiteći njen ekonomski interes i ne dozvoljavajući podrivanje ekonomskog sistema unutar BiH. To ćemo raditi i dalje, na legalan i zakonski način", rekao je Mektić, dodajući da su privatni interesi "udarili su na cjelokupne interese BiH i to se mora spriječiti".

"Da li će to smetati pojedincima i grupama u BiH koji su se našli u svemu ovome, kao i nekima iz neke druge zemlje, to nas ne zanima. Nas obavezuje interes građana i nećemo raditi ništa protiv ekonomskih interesa drugih država", kaže Mektić, dodajući da je sad jasnije zašto su neki dužnosnici i političari u posljednje vrijeme loše govorili o BiH.

"Sada o tome definitivno mnogo više znamo i sve informacije ćemo dostaviti ključnim institucijama izvršne, zakonodavne i drugih nadležnih vlasti u BiH, jer nije na sigurnosnim agencijama da poduzimaju odgovor prema drugim državama, nego to na osnovu točnih informacija trebaju raditi ključne institucije svake zemlje, pa tako i BiH", rekao je Mektić, piše Klix.ba.

Optužbe za prisluškivanje izrekli su još u srpnju Dragan Čović i Milorad Dodik, a nekoliko dana kasnije oglasio se u srpskom Blicu i Božidar Spasić, nekadašnji visoki dužnosnik Službe državne sigurnosti SFRJ, koji je ustvrdio da BiH službe prisluškuju za turske interese.

Rekao je tada da srpske sigurnosne službe imaju saznanja da OSA prisluškuje oko 300 političara i dužnosnika u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Oprema za prisluškivanje nabavljena je u Turskoj.