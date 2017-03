Fotografija na kojoj su zacrnjeni naziv tvrtke i potpisnik jedne veoma neugodne obavijesti za zaposlenike, stigla je na mail redakcije portala Dnevnik.hr. Fotografija je popraćena svjedočanstvom osobe koja je zatražila ostati anonimna.

''Evo primjera kako privatnici manipuliraju radnicima (robovima). Minimalci su sve veći, a plaće sve manje. Sve to zahvaljujući potkupljivim 'inspektorima'. Iz priložene se slike točno vidi da privatnici mogu manipulirati radnom snagom kako oni to žele! Radno vrijeme je od 7 do 15 sati, a odlazak iz firme tj. evidencija izlaska može se evidentirati tek 15 minuta nakon završenog radnog vremena. Naravno tih 15 minuta nije plaćeno. Na posao se treba doći 30-15 minuta prije radnog vremena. Naravno isto nije plaćeno! Vezano za cigarete, ne kupuju nam oni cigarete te se ne puši pod radnim vremenom nego u vrijeme pauze. Zašto onda imaju pravo nam uzeti tih 200 kuna iz novčanika? Zašto?? Slažem se s ovim da tipkanje po mobitelu nije dozvoljeno, ali ostale stavke? Od kud im to pravo?? Zar se radnici ne mogu nikako zaštititi???'', piše u mailu pristiglom na adresu portala Dnevnik.hr.

'S obzirom na to da ste Svi zaboravili do koliko sati Vam traje 'radno vrijeme', obaviještavamo Vas da ćemo od 1.3.2017. skidati po sat radnog vremena svima koji napuste radno mjesto prije 15 sati, što znači da se strojevi gase u 15 sati, tj. do tada ste na svojim radnim mjestima, a ne u WC-ima ili pred vratima pogona!!! Evidencija izlaska može se evidentirati tek 15 minuta nakon isteka radnog vremena. Osim navedenog svatko tko će koristiti mobitel kaznit će se novčano u iznosu od 500 kn. Pušačima također više nećemo tolerirati pušenje na radnom mjestu, tj. svakome će se do daljnjeg uzimati po 200 kn sve dok se ne dokaže da su prestali pušiti. O svemu navedenome bili ste opomenuti bezbroj puta, ali ste se na sve opomene oglušili i zato smo prisiljeni provesti financijske sankcije.' 'Obavijest djelatnicima'

Za komentar ove obavijesti zamolili smo predsjednika Nezavisnih sindikata Hrvatske Krešimira Severa. On kaže da poslodavac, kao prvo, ne može samovoljno dirati u plaću radnika, a kao drugo, ovakva komunikacija s radnicima je potpuno neprimjerena i može samo podignuti tenzije u radnoj okolini.

''Ne može poslodavac uvoditi ove vrste kazne kakve je naveo, jer se zna što smije uzeti s plaće, a to je samo ono što mu potpisom radnik dopušta. Samovoljno se ne može umanjivati plaća za bilo što, jer radnik ima ugovorenu plaću i po toj plaći sam poslodavac ne smije samovoljno dirati, odnosno ako mu radnik nije dao dopuštenje'', rekao je Sever.

Koliko traje radno vrijeme - 8 ili 8,5 sati?

U obavijesti poslodavca stoji da je više puta upozoravao radnike na ranije odlaske s radnog mjesta, pušenje u firmi i sl. Međutim, dobar poslodavac bi organizirao sastanak s radnicima i dogovorio obveze. ''Mogu razumjeti da je poslodavac možda i iziritiran pojedinim ponašanjima, ali mu to ne daje pravo da se tako ponaša. Mora zvati radnike i s njima dogovoriti sve od korištenja pauze, do radnog vremena. Na ovaj način postiže samo suprotan efekt i ovako će samo naelektrizirati situaciju. Rekao bih da se ovdje radi o jednom manjem poslodavcu koji nije upoznat sa zakonskim odredbama. Miran poslodavac bi sjeo sa svojim zaposlenicima i razgovarao s njima, dogovarao se. Trebao bi organizirati sastanak i dogovoriti što znači paljenje i gašenje strojeva. Ako im je radno vrijeme od 7 do 15, a za paljenje strojeva treba 15 minuta, pa zato radnici moraju dolaziti 15 minuta ranije, za gašenje 15 minuta i zato odlaze 15 minuta kasnije, onda oni ne rade osam sati, nego osam i pol sati'', kaže Sever.

Dodaje da se radnici u ovom slučaju mogu pozvati na svoja prava i tražiti zaštitu. Pravila ponašanja se mogu dogovarati. ''Ovo mi se čini prekrutim, pretvrdim i neprimjerenim. Radnici mogu od inspektorata tražiti zaštitu, mogu se obratiti sindikatu ako ga imaju. Ako nemaju sindikat inspektorat će izaći na teren. Ne moraju situaciju prijaviti da se predstave imenom, dovoljno je da prijave o čemu se radi, a inspektorat će izaći na teren i ustvrditi činjenično stanje'', objašnjava.

Na upit jesu li mu se već javljali radnici sa sličnim iskustvima kazao je u razgovoru za Dnevnik.hr da nema ''takvih iskustava da poslodavac radnicima prijeti da će radnicima skidati od plaće za pušenje ili zato što su ranije otišli s radnog mjesta'' i sličnih situacija.

Kontaktirali smo i tvrtku u kojoj je objavljena ova obavijest, ali su nas zatražili da im pošaljemo pismeni upit. No, ni na pisani upit do zaključenja članka nisu odgovorili.