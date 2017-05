Natječaj za sanaciju Karepovca, odlagališta otpada u centru Splita, konačno je raspisan, a splitski kandidati za gradonačelnika, Željko Kerum i Andro Krstulović Opara, slažu se samo u jednome - da je sanacija nužna.

Željko Kerum tvrdi da se Karepovac treba sanirati trajno, a ne privremeno kako bi tada ostala čista parcela za neka druga ulaganja ili komercijalnu namjenu.

Spomenuo je naravno i svoga protukandidata Oparu. "Govorim i pričam afirmativno i konstruktivno. Ja znam šta govorim za razliku od njega, a ja ga razumijem jer on taj posao nije radio i ne zna što to znači. Danas kad se rade tuneli od 30 kilometara za Oparu je problem napraviti tunel od 600 metara. To dovoljno to govori o njegovom znanju, struci i mogućnostima", rekao je Kerum.

Ni Andro Krstulović Opara nije ostao dužan. Sanacija smeća, štetnih plinova i neugodnih mirisa postalo je pravo političko nadmetanje.

"Meni je drago da on nije zadovoljan mojim projektom jer on je četiri godine bio gradonačelnik i novce za Karepovac je prebacio ispred svoga hotela i tamo ga je potrošio. Ja ću dokinuti takvu praksu i mi ćemo provesti sanaciju upravo onako kako sam i jučer to dokazao, sukladno odobrenom i završenom natječaju koji je usklađen sa svim normamam, kako Ministarstva i sa direktivama EU, kako bismo povukli ponuđena sredstva na raspolaganju", kaže Opara.