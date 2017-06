Nina Kuluz, majka sedmogodišnjeg Cesarea obratila se javnosti nakon što je danas više od tisuću ljudi došlo pred zgradu na splitskim Pujankama kako bi pokušali onemogućiti oduzimanje dječaka od majke. Majka Cesarea medijima se obratila u pratnji Vande Plazonić, organizatorica prosvjeda.

"Želim vam se svima zahvaliti što ste bili uz nas. Ja sam se tek danas slomila. Moja borba traje od rođenja mog djeteta. Hvala svima na podršci. Bez svih ovih ljudi, moje dijete bi bilo odvedeno i negdje bi vrištalo i zapomagalo upomoć. Hvala Vandi koja je bila moj glas i snaga. Unijela je svoju ljubav i energiju da proširi poruku. Hvala braniteljima, Torcidi, taksistima, Severini, policiji, svima znanima i neznanima. Hvala i konzulatu u Milanu. Mene borba čeka, dobili smo samo na vremenu", kazala je Kuluz.

Istaknula je kako i dalje ne zna koji je pravi razlog zašto je ovrha odgođena te poručila kako očekuje reakciju svih državnih institucija.

"On je dječak koji ima 8 godina. On ima svoje mišljenje i želje i svakako bi ga se trebalo uvažiti. On je danas bio pod velikim stresom. Naravno da moje dijete ima i oca . Ja sam mu poruku ostavila prije nego što smo otišli. Poručila sam mu da potraži pomoć za sav svoj gnjev i nezadovoljstvo životom", rekla je Kuluz.

Organizatorica prosvjeda Vanda Plazonić kazala je kako je terapeut poručio da bi odvajanje od majke bilo ravno gubitku života.

"Mi smo danas spasili jedan život", kazala je Plazonić i dodala da misli da će sljedeći put ako to bude potrebno doći još više ljudi.

Podsjetimo, Cesare se prema odluci Općinskog suda trebao odvesti njegovom ocu, poduzetniku Alessandru Avenatiju, od kojega je majka Nina Kuluz pobjegla iz Torina zbog maltretiranja i prijetnji.

Mišo Živaljić, odvjetnik obitelji Kuluz kazao je kako mu je policija rekla da sudski vještak, psihijatar nije imao uvjete za zdravstveni pregled djeteta te da nije poznato za kada je predviđena nova ovrha.