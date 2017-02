Gost u Dnevniku Nove TV bio je Nikola Grmoja (Most)

Pitanje svih pitanja je kako će se Most postaviti u ovom izglasavanju nepovjerenja ministru Barišiću. Most je donio svoj stav, zašto ga ne želite podijeliti s javnošću?

Zato što ćemo ga reći sutra kad bude glasovanje, tada će svi građani moći vidjeti što smo odlučili. Željeli smo i danas čuti ovu cjelokupnu raspravu, najbitnije je bilo čuti ovo u ime klubova i što je rečeno od strane oporbe i premijera. Na kraju je ispalo da je ovo rasprava koja je ogledni primjer licemjerja. Upravo sam u nekoliko navrata citirao kolegu Grbina koji je rekao da je njemački predsjednik u jednom ovakvom slučaju izjavio da je to posljednji čavao u lijes njemačke demokracije. Taj isti kolega Grbin je kod izbora ustavnih sudaca glasovao za dokazanu plagijatoricu, gospođu Bagić. Tada smo ih uvjeravali da to nije dobro, to je viša instanca od samog ministra. Tada je kolega Grbin rekao da će oni morati s tim živjeti. Tako da ova rasprava nikako ne doliči ni samoj oporbi...

I sami ste rekli da ste se protivili kada su oni glasovali u jednom slučaju. Znači li to da ćete ostati pri svojim stajalištima i glasati za smjenu ministra Barišića?

Svoj stav ćemo reći sutra. Javnost, odnosno akademska zajednica je u ovom slučaju podijeljena. Danas su se pojavile neke nove informacije oko ovog doktorata u Augsburgu i potrebno je također ispitati o čemu se radi. Sutra će građani vidjeti kako će Most glasovati u ovom slučaju.

Ako vi i HDZ budete na suprotnim stranama što to znači za vladajuću koaliciju?

Vidjet ćemo što će se sutra događati. Danas smo poslušali raspravu, još ćemo razgovarati, ali vjerojatno ćemo ostati kod stava kojeg smo donijeli.

Strahujete li da će vas javnost kazniti? Stječe se dojam kao da na jedan način ucjenjujete vladajuće, a s druge strane nećete biti dosljedni ako ne izglasate povjerenje?



Već smo kod sastavljanja ove vlade rekli da nemamo namjeru kadrovirati HDZ-ove ministre. Rekli smo i tada da je odgovornost za sve ministre HDZ-a na premijeru. Odgovaramo samo za svoje ministre. Prošli put, kada smo imali uvjete i veta, mnogi mediji i komentatori su govorili da Most koči i blokira, da je s nama nemoguće surađivati. Ovaj put smo se odlučili za drugačiju taktiku, a sutra ćemo reći svoj konačan stav po ovom pitanju.



