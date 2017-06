Splitski Prekršajni sud u četvrtak je 22-godišnjem Bračaninu, koji je jučer na bolskoj rivi napao i šakom u potiljak udario Dinamovog savjetnika Zdravka Mamića, zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja na javnom mjestu izrekao mjeru opreza zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta s Mamićem, te je pušten na slobodu, doznaje Hina na tom sudu.

Sudac Daniel Ban izrekao je 22-godišnjaku mjeru opreza nakon što je na sudu priznao napad na Mamića.

Policija je sudu predložila istražni zatvor, a odluku o tome Prekršajni bi sud trebao donijeti u roku od 30 dana.

Dinamovog savjetnika Zdravka Mamića u srijedu navečer je napao 22-godišnjak koji ga je s leđa udario šakom u potiljak, nakon čega je bivši čelnik Dinama pao u more. Nedugo nakon incidenta napadač je uhvaćen i zadržan do dolaska policije.

Incident, o kojem svjedoči i snimka nadzorne kamere, dogodio se u kasnim popodnevnim satima na rivi u Bolu, i to u trenutku dok se Mamić iskrcavao s privezane jahte. Na snimci se vidi kako mu polako prilazi muškarac odjeven u tamnu odjeću, te u jednom trenutku ubrzava korak, dolazi do jahte i potom šakom udara Mamića, koji pada u more.

Nakon toga napadač se dao u bijeg, ali za njim su potrčali Mamićevi prijatelji te ga uhvatili i kasnije predali policiji, koja ga je na ispitivanje odvela postaju u Supetar. (Hina)