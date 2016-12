Nova pruga od Dugog Sela do Križevaca jedan je od najvećih poslova u Hrvatskoj, a dio novca stiže i iz europskih fondova. Buka strojeva nakon sedam i pol godina čekanja i dva propala natječaja. Nova pruga od Dugog Sela do Križevaca napokon se počela graditi.



Više od 250 radnika radi na najskupljem i jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Izgradnja drugog kolosijeka od Križevaca do Dugog Sela vrijedi milijardu i pol kuna, a 85 posto sredstava stiže iz EU fondova.



"Ovo što sad se vidi u pozadini rad je na izradi temelja za zidove za zaštitu od buke. Samo na ovom dijelu od 2 i pol kilometra radimo i kilometar zidova za zaštitu od buke. Ovih pet mjeseci koliko izvodimo radove radili smo uglavnom na uređenju temeljnog tla, odvodnje, izradi nasipa na kojem stojimo", kaže Tihomir Lažeta iz HŽ infrastrukture.



Izgradit će se 38 kilometara pruge, ali i šest mostova, 11 nadvožnjaka, šest pothodnika i 25 kilometara servisnih cesta.



Izgradnjom drugog kolosijeka pruge na relaciji Zagreb - Križevci, bitno će se smanjiti trajanje putovanja. Sada ono iznosi 50 minuta, kada pruga bude gotova, ono će iznositi otprilike pola sata. Inače, ovo je najprometnija vlakovna trasa u hrvatskoj, a dnevno njome u oba smjera prođe 800 putnika.



Brzina između Dugog Sela i Križevaca povećat će se na 160 kilometara, a kapacitet će se povećati dva i pol puta.



Europskim novcem obnovit će se i kolodvori u Dugom Selu, Križevcima i Vrbovcu. No, putnici će na to pričekati još najmanje tri godine, koliko su planirani radovi.